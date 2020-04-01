الخرطوم 1 أبريل 2020- اعترفت وزارة الطاقة السودانية باستمرار أزمة الجازولين في البلاد وأعلنت عن ضوابط جديدة للتوزيع بتفعيل البطاقات الذكية الأسبوع المقبل.

محطات الوقود تشهد زحاما متزايدا

وأكد وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان لـ (سودان تربيون) الأربعاء استمرار أزمة الجازولين معلنا مواصلة المساعي لتداركها بوصول 33.800 طن من الجازولين إلى المصفاة الرئيسية في الخرطوم وقال إن الوزارة بدأت توزيعها للمحطات.

وتوقع سليمان مساهمة تلك الكميات المستوردة من الجازولين في التخفيف من الأزمة الحالية، لافتا الى أنها بدأت وصول المصفاة على دفعات منذ الأسبوع المنصرم.

وتابع " نحتاج إلى كميات أخرى من الجازولين لسد النقص".

وكان وكيل وزارة الطاقة والتعدين قال لـ (سودان تربيون) الأربعاء الماضي إن تفاقم أزمة الوقود خاصة الجازولين يعود إلى الاعتماد على إنتاج مصفاة الخرطوم الرئيسية.

وأوضح أن الأزمة بدأت في الازدياد بسبب نفاذ المخزون بالمستودعات.

وأعلن سليمان في تصريحه لـ (سودان تربيون) الأربعاء عن ضوابط جديدة لتوزيع الجازولين عبر البطاقات الذكية وأن العمل بها سيبدأ اعتبارا من 7 أبريل الجاري

وأوضح أن عملية التوزيع عبر البطاقات ستبدأ للمركبات العامة للتزود بالوقود بواقع 200 جنيها يوميا تتبعها الشاحنات والبصات السفرية والسيارات الخاصة والدراجات النارية.

ومطلع مارس الماضي اعلنت وزارة الطاقة والتعدين عن العمل بنظام صرف الوقود بالبطاقات الورقية تمهيداً لتفعيل نظام البطاقة الذكية في الأول من أبريل.