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مفاوضات "سلام السودان" تشهد تقدما في الترتيبات الأمنية لدارفور

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الجلسة الافتتاحية للجولة الثالثة من مفاوضات السلام بجوبا 10 ديسمبر 2019

الخرطوم 6 يونيو 2020 – أحرزت المفاوضات بين الحكومة وحركات مسار دارفور، السبت، تقدما في ملف الترتيبات الأمنية.

وطبقا لبيان صادر عن مجلس السيادة، تلقته "سودان تربيون"، فإن مفاوضات الترتيبات الأمنية تواصلت اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بين وفد الحكومة برئاسة الفريق مهندس ركن، خالد عابدين، وحركات مسار دارفور، بحضور فريق الوساطة.

وأحرزت المفاوضات وفق البيان، تقدما ملحوظا في الملف، على أن تتواصل الجلسات الأحد للوصول إلى اتفاق نهائي في الوقت الذي تحدده الوساطة.

من جهته قال معتصم أحمد صالح، المتحدث الرسمي باسم حركة العدل والمساواة عضو وفد التفاوض، إن المفاوضات الجارية حاليا بين الحكومة وحركات الكفاح المسلحة في ملف الترتيبات الأمنية فرغت من بعض النقاط المتعلقة بالمبادئ العامة.

وكشف في تصريحات صحفية، عن اتفاق على الترتيبات الأمنية والبدء فيها على الحيز الجغرافي.

وأشار إلى أن المفاوضات مستمرة في مناقشاتها حول الآليات واللجان التي تشرف على وقف إطلاق النار.

وأكد معتصم أنه بعد الفراغ من الآليات سيتم طرح قضية التسريح وإعادة الدمج وبعض نقاط الترتيبات الأمنية.



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