 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 18 تموز (يوليو) 2020

مفاوضات سودانية مع شركة نرويجية لبناء محطة توليد بتكلفة 800 مليون دولار

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 18 يوليو 2020- قال مسؤول رفيع بشركة البترول الوطنية في السودان (سودابت) إن المفاوضات مستمرة مع إحدى الشركات النرويجية لبناء محطة توليد حراري للكهرباء بتكلفة تصل نحو 800 مليون دولار تقريبا.

JPEG - 16.1 كيلوبايت
صورة توضح مواقع النفط الجديدة في البلاد

وشركة البترول الوطنية بالسودان هي شركة نفط مملوكة للدولة مقرها الخرطوم وتأسست في عام 1997.

وأوضح مدير الشركة أيمن ابو الجوخ لـ "سودان تربيون" السبت أن مقترح المشروع وتصميمه وضعته (سودابت) بمشاركة احدى الشركات الألمانية.

وتابع " لكن المفاوضات لاتزال تجري مع الشركة النرويجية التي قدمت عرضا متكاملا لتمويل وتنفيذ المشروع بتكلفة تصل 800 مليون دولار ".

وأضاف "لدينا عدد من المتطلبات الاساسية لتوفيرها من جانبهم لم تكتمل بعد أهمها التمويل".

ولفت الى توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة قبل خمسة أشهر بناءا علي عرضها لتمويل وتنفيذ هذا المشروع للاستفادة من الغاز المحترق في مناطق البترول في مربعات 4 و6 بعد عمل خطوط انابيب للغاز من الحقول المذكورة وتشييد محطة لمعالجة الغاز تنتج 3 انواع من الغاز تشمل غاز لتشييد وتشغيل محطة بسعة 460 ميغا واط في منطقة الفولة وانتاج 350 طن يوميا من غاز الطبخ LPG إضافة إلى انتاج 3000 برميل غاز مكثف يستخدم في المصفاة لزيادة انتاج البنزين.

وقال أبو الجوخ " ذلك هو تصميم المشروع الذي وضعته سودابت مع شركة المانية ولا زالت المفاوضات جارية مع الشركة النرويجية وغيرها حتى تستوفي المتطلبات الفنية والمالية".

وذكر أن الشركة النرويجية بمعية شركات عالمية كبيرة قدمت عرضا متكاملا وتم قبولها، لكنها غيرت تلك الشركات على نحو مفاجئ "ولا نزال في مرحلة تقييمها فنيا ودراسة العرض المالي".

وكشف ابو الجوخ عن دراسة تجري حاليا في فرنسا تكتمل مع نهاية العام الحالي لتأكيد كمية المخزون من الغاز، واستدرك بالقول" إذا لم تكتمل تلك الدراسة لن يبدأ تنفيذ المشروع".

وأضاف "لدينا كميات مخزون الغاز المبدئية، لكن يجب التأكد من استمرار امداد الغاز لأكثر من 20 -25 سنة".

وكان موقع "افريكا انتلنجس" قال إن شركة جنرال إلكتريك ستدخل السودان عبر شراكة مع شركة نرويجية لبناء محطة توليد حراري سعة 460 ميغاواط وان الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لهذا الاتفاق في لقاء بين وزير الطاقة المستقيل عادل علي ابراهيم ونائبة رئيس البعثة ففي السفارة الأميركية في الخرطوم ايلين ثور بورن.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

إضاءة حول الأحزمة الخمسة للدكتور حمدوك (2-3) 2020-07-18 17:55:08 د. بابكر عباس محمد أحمد الرؤية الجديدة تعتمد الرؤية الجديدة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية على اعتماد نظام المزارع الرعوية: وهي مزارع مختلطة، محصولها الرئيس، وليس الوحيد، الحيوان، بحيث تخصص النسبة الأكبر من الأرض والمال (...)

إضاءة حول الأحزمة الخمسة للدكتور حمدوك (1-3) 2020-07-18 00:23:52 الثروة الحيوانية: كنز أهل السودان الموجود المفقود د. بابكر عباس محمد أحمد الثروة الحيوانية كنز اهل السودان الموجود المفقود. إذا كانت اليابان تنتج المعدات، وأمريكا تنتج الطائرات، و ألمانيا تنتج الأجهزة، و سويسرا الدواء، (...)

قراءة في تداعيات مؤتمر برلين (3) 2020-07-16 23:12:56 استقالة وزير المالية: التجلّي الأخير لمتاهة “شركاء السودان” بقلم : خالد التيجاني النور (1) شهد ظهر الخميس الماضي تطورات سياسية درامية بالإعلان عن تخفّف السيد رئيس الوزراء من حمولة ثلث وزراء حكومته المتعثرة الأداء، وقد (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.