مفاوضات سودانية مع شركة نرويجية لبناء محطة توليد بتكلفة 800 مليون دولار

الخرطوم 18 يوليو 2020- قال مسؤول رفيع بشركة البترول الوطنية في السودان (سودابت) إن المفاوضات مستمرة مع إحدى الشركات النرويجية لبناء محطة توليد حراري للكهرباء بتكلفة تصل نحو 800 مليون دولار تقريبا.

صورة توضح مواقع النفط الجديدة في البلاد

وشركة البترول الوطنية بالسودان هي شركة نفط مملوكة للدولة مقرها الخرطوم وتأسست في عام 1997.

وأوضح مدير الشركة أيمن ابو الجوخ لـ "سودان تربيون" السبت أن مقترح المشروع وتصميمه وضعته (سودابت) بمشاركة احدى الشركات الألمانية.

وتابع " لكن المفاوضات لاتزال تجري مع الشركة النرويجية التي قدمت عرضا متكاملا لتمويل وتنفيذ المشروع بتكلفة تصل 800 مليون دولار ".

وأضاف "لدينا عدد من المتطلبات الاساسية لتوفيرها من جانبهم لم تكتمل بعد أهمها التمويل".

ولفت الى توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة قبل خمسة أشهر بناءا علي عرضها لتمويل وتنفيذ هذا المشروع للاستفادة من الغاز المحترق في مناطق البترول في مربعات 4 و6 بعد عمل خطوط انابيب للغاز من الحقول المذكورة وتشييد محطة لمعالجة الغاز تنتج 3 انواع من الغاز تشمل غاز لتشييد وتشغيل محطة بسعة 460 ميغا واط في منطقة الفولة وانتاج 350 طن يوميا من غاز الطبخ LPG إضافة إلى انتاج 3000 برميل غاز مكثف يستخدم في المصفاة لزيادة انتاج البنزين.

وقال أبو الجوخ " ذلك هو تصميم المشروع الذي وضعته سودابت مع شركة المانية ولا زالت المفاوضات جارية مع الشركة النرويجية وغيرها حتى تستوفي المتطلبات الفنية والمالية".

وذكر أن الشركة النرويجية بمعية شركات عالمية كبيرة قدمت عرضا متكاملا وتم قبولها، لكنها غيرت تلك الشركات على نحو مفاجئ "ولا نزال في مرحلة تقييمها فنيا ودراسة العرض المالي".

وكشف ابو الجوخ عن دراسة تجري حاليا في فرنسا تكتمل مع نهاية العام الحالي لتأكيد كمية المخزون من الغاز، واستدرك بالقول" إذا لم تكتمل تلك الدراسة لن يبدأ تنفيذ المشروع".

وأضاف "لدينا كميات مخزون الغاز المبدئية، لكن يجب التأكد من استمرار امداد الغاز لأكثر من 20 -25 سنة".

وكان موقع "افريكا انتلنجس" قال إن شركة جنرال إلكتريك ستدخل السودان عبر شراكة مع شركة نرويجية لبناء محطة توليد حراري سعة 460 ميغاواط وان الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لهذا الاتفاق في لقاء بين وزير الطاقة المستقيل عادل علي ابراهيم ونائبة رئيس البعثة ففي السفارة الأميركية في الخرطوم ايلين ثور بورن.