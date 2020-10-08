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مفوضية الأمم المتحدة تتعهد بدعم 5 مليون لاجئ ونازح في السودان

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الخرطوم 8 أكتوبر 2020 – وعدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بتقديم دعم كامل لمبادرة (حلول جديدة) الرامية إلى مساعدة 5 ملايين مواطن يعيشون لاجئين أو نازحين داخليًا في السودان وجنوب السودان.

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لاجئون جنوبيون يستعدون لعبور الحدود باتجاه السودان

وقدم وزراء خارجية السودان وجنوب السودان مبادرة حلول جديدة إلى اللجنة التنفيذية لمفوضية شؤون اللاجئين، التي تهدف لتقديم مساعدات إلى اللاجئين والنازحين.

وقالت المفوضية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "نتعهد بتقديم دعم كامل لمبادرة حلول جديدة من قبل حكومتي السودان وجنوب السودان لأكثر من خمسة ملايين مواطن من بلدانهم يعيشون في المنفى أو كنازحين داخليًا".

وأشار ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في السودان، أكسل بيسشوب، إلى أن المبادرة تعتبر قفزة كبيرة إلى للحلول التي انتظارها لشعب السودان وجنوب السودان.

وأضاف: "اتفقت الحكومتان على تلبية احتياجات اللاجئين والنازحين داخليًا. نحن نؤيد بشدة المبادرة لحشد المزيد من الدعم الدولي للحلول".

وشهد اجتماع إطلاق مبادرة حلول جديدة شركاء دوليون، من بينهم الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد).

ويتوقع أن تقوم هيئة الإيقاد بعملية تحضير لاجتماع موسع رفيع المستوى بشأن مبادرة حلول جديدة، تعتزم مفوضية شؤون اللاجئين عقده في الخرطوم أوائل العام المقبل.

وأشار البيان إلى أن جميع الأطراف اتفقت على مشاركة اللاجئين والنازحين والعائدين في عملية حلول جديدة التي يُعقد أول اجتماع تحضيري لها في الخرطوم خلال الشهر الجاري، إضافة إلى المشاركة الإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة.

وقال بيشوب إن المبادرة "يمكن أن تغير بشكل إيجابي حياة أكثر من 1.8 مليون نازح سوداني في بلادهم و 700 ألف يعيشون في المنفى بدول الجوار".

وجدد استعداد المفوضية لتقديم دعم كامل لمبادرة حلول جديدة، وذلك عبر خبرات وقدرات المفوضية التشغيلية في جميع أنحاء السودان.



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