مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي يصل الخرطوم على رأس وفد إنساني

الخرطوم 1 ديسمبر 2020-يصل الخرطوم الأربعاء وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي برئاسة مفوض ادارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش.

مفوض ادارة الأزمات بالإتحاد الأوروبي جانيز لينارتشيتش

ويعد جانيز أعلى مسؤول أوربي مسؤول عن المساعدات الإنسانية الأوربية حول العالم حيث يصل الخرطوم للمرة الثانية خلال هذا العام مترئسا هذه المرة وفداً انسانيا حسبما أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم الثلاثاء.

وكان لينارتشيتش زار السودان يونيو الماضي للتوقيع على اتفاقية لدعم عمل منظمة الصحة العالمية بقيمة ١١ مليون يورو لمكافحة وباء كورونا في السودان وافتتاح الجسر الجوي الأوروبي الذي نقل ٩٠ طنا من المساعدات الطبية والإنسانية.

وأوضحت البعثة أن الهدف من الزيارة هو متابعة التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في السودان منذ يونيو الماضي، حيث يلتقي المسؤول الأوربي برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومحمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة.

كما يجتمع بمسؤولين في الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والأوربية العاملة في السودان، بالإضافة إلى سفراء دول الاتحاد الأوربي.

وتستمر زيارة المفوض الأوربي حتى الرابع من هذا الشهر متضمنة زيارة المعسكرات في ولايتي كسلا والقضارف لتفقد أوضاع عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا من القتال في اقليم التقراي بإثيوبيا.

وستسلط الزيارة الضوء على أوضاع اللاجئين الإثيوبيين ومعاناتهم الإنسانية ودور وكرم شعب وحكومة السودان في استضافتهم وتحمل تكاليفهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأعلن الاتحاد الأوربي قبل أسبوع عن 4 ملايين يورو كمساعدات طارئة للاجئين الإثيوبيين لتخفيف الضغط عن حكومة السودان والولايات المضيفة.