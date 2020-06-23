مفوض الأزمات والمساعدات الإنسانية بالاتحاد الأوربي في الخرطوم الأربعاء

الخرطوم 23 يونيو 2020- قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان الثلاثاء إن مفوض إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية ، سيصل الخرطوم الأربعاء.
- مفوض الأزمات والمساعدات الانسانية بالاتحاد الأوروبي
وأكدت أن المفوض جانيز لينارزيتش سيكون مرافقا الجسر الجوي الأوروبي الثاني للمساعدات المقدمة للخرطوم لتمكينها من مواجهة جائحة كورونا.
وأوضحت البعثة في بيان صحفي تلقته "سودان تربيون" إن جانيز سيجتمع برئيس الوزراء عبد الله حمدوك لبحث الدعم الدولي والإنساني للسودان في الفترة القادمة.
كما أفادت أن وفدا رفيع المستوى من فرنسا والسويد والنرويج سيكون بمعية المسؤول الأوروبي بما في ذلك المنظمات التي ستستأنف عملها الإنساني في السودان والتي توقفت عن العمل في فترة النظام السابق وأُجبرت على الخروج.
أخر الآراءالعدالة الجنائية الدولية لضحايا دارفور ... وجدل المُثول والتسليم !. 2020-06-23 14:09:21 فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com فتح الظهورالمُفاجىء، لمطلوب المحكمة الجنائية الدولية - أحد زعماء مليشيات ( الجنجويد ) - على محمد على عبدالرحمن، المعروف بلقب ( كوشيب)، أمام محكمتها فى لاهاى فى الجلسة الاجرائية فى (...)
ماذا يعني هبوط أول طائرة قطرية بالخرطوم؟ 2020-06-23 01:29:29 تاج الدين بشير نيام هبطت يوم السبت 20 يونيو 2020 في مطار الخرطوم الدولي ،طائرة قطريه حاملة دعم خير من قطر الخير . وهي الطائره الأولي التي تصل الخرطوم منذ التطورات السياسيه الأخيرة بالبلاد2019. وبهذا الصدد فإن كاتب المقال (...)
الحركات برهنت وطنيتها ودورها أساسي في بناء السلام والتنمية 2020-06-21 23:08:32 صلاح حامد الولي walysalah85@gmail.com من المعلوم أن النشاط العسكري البشري مستمر منذ آلاف السنين بداية بحروب ما قبل التاريخ، حروب العصور القديمة، العصور الوسطى، عصر البارود الذي تم فيه تطوير البارود في عهد سلالة صونج في (...)
المزيد