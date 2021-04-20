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مقتل الرئيس التشادي في معارك مع المتمردين والسودان ينعيه

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إدريس ديبي بعد إعلان فوزه بدورة رئاسية سادسة ـ وكالات

الخرطوم 20 أبريل 2021 ـ أعلن متحدث باسم الجيش في تشاد، الثلاثاء، أن رئيس البلاد إدريس ديبي لقي حتفه على جبهة القتال مع المتمردين الشماليين بعد يوم من إعلان فوزه بفترة رئاسة سادسة منذ أن تولى الحكم قبل أكثر من 30 سنة، ونعى مجلس السيادة الانتقالي السوداني ديبي مشيدا بأدواره في تحقيق السلام بالسودان.

وأوضح المتحدث أن ديبي توفي خلال زيارته لقوات الجيش في جبهة القتال ضد متمردين في شمال البلاد، وذلك بعد يوم من إعلان فوزه برئاسة الدولة لولاية سادسة.

وتأتي التطورات الأمنية والسياسية في دارفور وسط مخاوف من تأثيرات المشهد في تشاد على إقليم دارفور المجاور والذي يرتبط بصلات وثيقة بتشاد.

وأعلن الجيش التشادي عن إقامة مجلس عسكري انتقالي بقيادة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، لتولي السلطة في البلاد لفترة تمتد 18 شهرا لضمان وحدتها واستقرارها، على أن يعلن ميثاقا لحل البرلمان والحكومة.

ودعا الجيش التشادي لاحقا التشاديين داخل وخارج البلاد لابتدار حوار وطني. وأعلن إغلاق المنافذ البرية والجوية حتى اشعار آخر.

وفي الخرطوم تقدم رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي بالعزاء والمواساة للشعب التشادي في وفاة الرئيس ديبي.

ونعى مجلس السيادة ديبي مذكرا بالأدوار الكبيرة التي قام بها الراحل في تعزيز العلاقات بين السودان وتشاد، فضلاً عن جهوده ودعمه لتحقيق السلام بالسودان، إلى جانب دوره واسهامه الفعال في خدمة قضايا القارة الأفريقية وتوثيق أطر التعاون المشترك بين شعوب المنطقة.

وكانت حملة إدريس ديبي الانتخابية أعلنت انه توجه إلى "ساحة القتال كي ينضم إلى قوات تحارب الإرهابيين".

وفي يوم الانتخابات هاجم متمردون متمركزون في ليبيا قرب حدودها مع تشاد، أحد مراكز حرس الحدود وتقدموا مئات الكيلومترات داخل الأراضي التشادية عبر الصحراء.

وتدور المعارك منذ أيام في منطقة زيكي بإقليم كانم شمالي البلاد، بين القوات الحكومية وحركات مسلحة، وقد أسفرت عن مقتل المئات.

وحذرت السفارة الأميركية في تشاد هذا الأسبوع من تحرك الجماعات المسلحة باتجاه العاصمة نجامينا، ودعت دبلوماسييها غير الأساسيين إلى مغادرة البلاد، قائلة إن تلك الجماعات باتت قريبة من العاصمة.



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