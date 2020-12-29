مقتل شاب بسيارة تابعة لـ(الدعم السريع) شرق السودان

الخرطوم 29 ديسمبر 2020 - قالت لجان المقاومة بمدينة بورتسودان، شرقي السودان، إن سيارة عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع صدمت شابا مما أدى إلى وفاته.

منتصر همد قتل دهسا بيد (الدعم السريع) في بورتسودان.. الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

وقالت لجان المقاومة ببورتسودان، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "صدمت سيارة تتبع لقوات الدعم السريع شابا من أبناء حي القادسية، ولاذت بالفرار".

وأضافت: "قبل قليل ورد إلينا خبر وفاة الشاب منتصر همد".

وطالبت لجان المقاومة، وهي لجان شبابية مستقلة، بالقبض على الجُناة خلال 24 ساعة وضبط تحركات القوات الأمنية المرتكزة والمتواجدة في مناطق التماس.

وقال شهود عيان، لـ “سودان تربيون"، إن قوة الدعم السريع التي كانت مُرتكزة في حي النعيم انسحبت، خوفًا من ردة فعل أهالي المنطقة الذين ينتمي معظمهم لأثنية القتيل.

وأفاد أمين عام حكومة ولاية البحر الأحمر المكلف مجدي إبراهيم، إن سيارة عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع، كان يقودها جندي، اصطدمت بمنتصر همد مما أدى إلى وفاته في الحال.

وأضاف في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إنه جرى تقييد إجراءات قانونية بمركز شرطة مرور بورتسودان، وتم تسليم الجثمان لذويه بعد التشريح بواسطة النيابة، وتسليم المتهم والمركبة للجهات القانونية المختصة".

ووصلت قوات الدعم السريع إلى مدينة بورتسودان في أغسطس الفائت، لوقف الاقتتال الأهلي الذي كان دائر فيها آنذاك، حيث ظلت متمركزة في عدد من المواقع في أحياء المدينة.

والاثنين، قيّدت النيابة العامة دعاوى جنائية بالاشتراك الجنائي والقتل العمد لعناصر من قوات الدعم السريع، يتهمون في قتل بهاء الدين نوري تحت التعذيب.