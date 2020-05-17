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مقتل شخصين في حادثة إطلاق بالخرطوم والجيش يأسف

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الخرطوم 17 مايو 2020 – أعلن الجيش السوداني، فجر الأحد، أن جنديا من قواته أطلق النار على مركبة نقل صغيرة بعد تجاوزها نقطة تفتيش بالعاصمة الخرطوم ما أدى إلى مقتل سائقها ومرافقه.

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المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن

وتشهد العاصمة السودانية منذ 18 أبريل الماضي، حظرا للتجوال لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح بيان عن المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، تلقته "سودان تربيون"، أنه في إطار الانتشار للقوات حسب خطة التأمين بولاية الخرطوم عبرت "ركشة" مسرعة بدون توقف في نقطة ارتكاز القوات في تقاطع منطقة أبو حمامة مع لفة القوز وكان بداخلها السائق ومواطن آخر.

وأضاف أنه "نتيجة لعدم الانصياع لتعليمات التوقف، أطلق جندي طلقات نارية أدت لإصابة السائق ومرافقه وتم اسعافهم للمستشفى وفاضت أرواحهم ".

وشهدت المنطقة المحيطة بالحادث احتجاجات شبابية عارمة أغلق على إثرها الطريق الرئيسي كما احرق المحتجون إطارات السيارات تنديدا بإطلاق الرصاص على المواطنين وقتلهما.

وتأسف المتحدث باسم الجيش على الحادث الذي وصفه بالأليم وذهاب أرواح المذكورين مرسلا التعازي لذويهم.

وأكد التحفظ على الجندي الذي أطلق النار وفتح بلاغ بالحادثة متعهدا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل العدالة للجميع.

ودعا المواطنين للالتزام بتوجيهات الجهات الأمنية والصحية الخاصة بالحظر الصحي ومنع التجوال.



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