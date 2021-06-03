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مقتل شرطي أثناء تأمينه احتجاجات إحياء ذكرى فض الاعتصام

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مقر وزارة الداخلية السودانية

الخرطوم 3 يونيو 2021 - أعلن مجلس الوزراء عن مقتل شرطي برصاص، الخميس، أثناء عمله مع زملائه في تأمين احتجاجات سيرها الآلاف لإحياء الذكرى الثانية لمجزرة فض الاعتصام.

وقال المجلس ، في بيان، تلقته "سودان تربيون"؛ إن المتظاهرين التزموا بالسلمية والمسارات المعلنة "لكن ما أن تحرك الموكب الرئيسي من أمام مجلس الوزراء تجاه نقطته التالية على خط السير المُعلن، حتى ظهرت مجموعة متفلته".

وأشار إلى أن هذه المجموعة "قامت بالاشتباك مع القوات أمام المجلس والتي كانت تحت إشراف وكيل نيابة، وقذفتها بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وانتشر أفراد هذه المجموعة بوسط الخرطوم، حيث استشهد الشرطي عثمان حسين بطلق ناري مجهول المصدر".

وقال البيان إن إصابة الشرطي كانت في العنق.

وكانت نقطة مسار الاحتجاجات الثانية، بعد الوصول إلى مقر مجلس الوزراء، هي التوجه إلى مشرحة مستشفى التميز لدعم اعتصام تقيمه لجان المقاومة للضغط على السُّلطات لكشف حقيقة تكدس الجثث في المشرحة.

وقال مجلس الوزراء إن المُوجهات لقوات الشرطة كانت حماية المواكب وتأمين مساراتها، وهو أمر التزمت به قوات الشرطة.

وأكد البيان على المتظاهرين التزموا بـ"بسلمية التظاهر والمسارات المعلنة".

وكانت مطالب إحياء مجزرة فض الاعتصام الإسراع في تحقيق العدالة لضحايا الاحتجاجات، لكن ظهرت دعوات لإسقاط حكم الانتقال.



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