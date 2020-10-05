 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2020

مقتل شرطي طعنا شرق السودان بعد تواصل الاحتجاجات على اتفاق جوبا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 5 أكتوبر 2020 – لقي ضابط شرطة سوداني، الإثنين، مصرعه طعنا بمدينة "هيا" بولاية البحر الأحمر شرقي البلاد على أيدي محتجين غاضبين على اتفاق السلام الموقع بجوبا.

JPEG - 26.8 كيلوبايت
الملازم بدوي يوسف قتل على يد محتجين بهيا شرق السودان.. الإثنين 5 أكتوبر 2020

وتشهد ولاية البحر الأحمر احتجاجات متصاعدة، منذ الأحد أغلق إثرها ميناء بورتسودان الجنوبي وذلك رفضا لتوقيع "مسار الشرق" المضمن في اتفاقية السلام الموقعة في جوبا،

وأبلغ شهود عيان "سودان تربيون"، أن الملازم أول شرطة، بدوي يوسف السلموني، المكلف بحراسة شركة "بترولاينز"، قتل أمام بوابة الشركة على أيدي محتجين متفلتين حاولوا اقتحام مقر الشركة فتصدى لهم.

وأوضح الشهود، أن الشرطة والجهات الأمنية المختصة ألقت القبض على القاتل وأودعته الحبس، فيما احيل جثمان القتيل إلى مشرحة مستشفى بورتسودان.

ونعى صندوق زمالة ضباط الدفعة 66، الملازم أول بدوي يوسف عبد الله السلموني.

وقال رفقائه في بيان تلقته "سودان تربيون"، إن يد الغدر والخيانة طالته بطعنة سكين صباح الاثنين بمنطقة هيا.

وأضافوا، " توجه متظاهرين لاقتحام محطة بترولانز للبترول على خلفية رفض توقيع مسار الشرق بجوبا تزامنا وهو يعمل مديرا للمحطة وقام بالوقوف أمام بوابة الشركة لمنعهم وتم غدره وطعنه من الخلف وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة ولاية البحر الأحمر".

وتعارض بعض جماعات الشرق توقيع الجبهة الشعبية المتحدة ومؤتمر البجا المعارض على مسار الشرق باعتبار أن الفصيلين لا يمثلان القوى السياسية على الأرض.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، قرر مجلس قبائل البجا في شرق السودان، في ختام أعماله تحت شعار "مؤتمر السلام والتنمية والعدالة"، المطالبة بتقرير المصير لإقليم شرق السودان، رفضا للتهميش.

وشملت توصيات المؤتمر التي تسلمها نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الرفض القاطع لمسار سلام الشرق في مفاوضات جوبا، والتجاوزات في تعيين والي كسلا، والتدخلات الخارجية في شأن البلاد.

كما شملت التوصيات إيقاف المخططات الزراعية والصناعية ونشاط التعدين في مناطق الشرق إلى حين التوصل إلى أسس تحقق مصلحة سكان المنطقة.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

شباب الثورة ووعي الحقائق 2020-10-04 18:44:23 بقلم محمد عتيق كما رددنا كثيراً ، وردد الكثيرون : ثورة ديسمبر ٢٠١٨ السودانية ثورة عظيمة ، لا أستكثر عليها إذا قلت أنها ستتم الإشارة لها مستقبلاً عند حساب المراحل التاريخية وأحداثها: أنها قبل ثورة ديسمبر أو بعدها .. (...)

دعوات التطبيع مرةً أخرى 2020-09-28 00:51:56 " الخيانة ليست وجهة نظر " بقلم : محمد عتيق بينما الملاحم الوطنية تندلع في الأسافير يقودها السودانيون داخل البلاد ومن مغترباتهم ومهاجرهم في كل القارات : يتبرعون بسخاء لطباعة الكتاب المدرسي وتوفيره مجاناً لكل تلميذة (...)

الجيل الجديد أمام مسؤولياته 2020-09-20 21:30:26 بقلم : محمد عتيق نشأت أهم أركان الدولة السودانية الحديثة (الخدمة المدنية والمؤسسة العسكرية) على التقاليد البريطانية : من المجتمع المدني تنشأ الأحزاب السياسية التي تقود الدولة في ظل نظام ديمقراطي على نهج "وستمنستر" ، بينما (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.