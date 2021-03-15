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مقتل طالب طعنا يثير احتجاجات واسعة بجامعة أم درمان الاسلامية

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الخرطوم 14 مارس 2021 - تظاهر مئات طلاب جامعة أم درمان الإسلامية، احتجاجًا على انعدام الأمن في مقر الجامعة والسكن الداخلي التابع لها، بعد مقتل طالب على يد مجهولين مسلحين الأحد.

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عبد العزيز الصادق اغتيل بيد لصوص قرب جامعة ام درمان الاسلامية

وقُتل الطالب عبد العزيز الصادق، الذي يدرس في الفرقة الثالثة بكلية علوم المختبرات الطبية، على مقربة من الجامعة، على يد مجهولين مسلحين بعد مقاومته محاولة للاستيلاء على هاتفه وامواله.

وقال عميد شؤون الطلاب، كمال الدين مختار، في بيان، تلقته "سودان تربيون": "تعرض الطالب عبد العزيز الصادق لطعنة بآلة حادة من مجهولين".

وأشار إلى أن مسرح الحادث كان على مسافة تُقدر بـ 100 متر من السكن الداخلي إلى مقر كلية القتيل.

وقال شهود عيان، لـ"سودان تربيون"، إن المئات من الطلاب احتجوا على انعدام الأمن في الجامعة والسكن الداخلي التابع لها.

وتحدث طلاب من الجامعة في مواقع التواصل الاجتماعي عن رفعهم شكاوى إلى إدارة الجامعة عن انعدام الأمن، لكنها لم تجد الاهتمام.

وقال مختار إن إدارة الحرس الجامعي ومدير الجامعة وعميد شؤون الطلاب وأساتذة الجامعة، تحركوا فور وقوع الحادث لمتابعته.

وأعلن عن تقييد إجراءات قانونية في مركز شرطة، كما أن قوات الشرطة باشرت إجراءاتها بمشرحة أم درمان -التي نُقل إليها القتيل -والبحث عن الجُناة.

وفي وقت لاحق من مساء الأحد أعلنت حكومة ولاية الخرطوم توقيف ثلاثة من المشتبه بتورطهم في الجريمة.

وقررت ادار جامعة ام درمان الاسلامية الحداد وتعليق الدراسة لثلاث أيام.



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