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مقتل موظفي منظمة دولية في إقليم تقراي المجاور للسودان

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لاجئون في مركز استقبال حمداييت على الحدود السودانية الاثيوبية .صورة لـ(سودان تربيون)

القضارف 25 يونيو 2021 ـ قالت مصادر مطلعة إن ثلاثة عاملين بمنظمة أطباء بلا حدود في إقليم تقراي الإثيوبي المحازي لولاية القضارف السودانية قتلوا أثناء تحركهم على متن سيارة في مهمة عمل رسمية.

وأكدت المصادر لسودان تربيون أن الحادث ووقع أمس الخميس وتم العثور على الجثامين اليوم الجمعة، وبين الضحايا أسبانية تدعى ماريا هرنانديز "35 سنة" تشغل منسقة الطوارئ بالمنظمة بجانب إثيوبيين "يوهنس هاليفوم والسائق كيروس قبرو مريام".

ومنذ نوفمبر الفائت يشن الجيش الإثيوبي بدعم من مليشيات الأمهرا عمليات عسكرية على جبهة تحرير تقراي ما أدى للجوء عشرات الآلاف من قومية التقراي لولاية القضارف شرقي السودان.

ونقلت ذات المصادر أن الجيش الإثيوبي والقوات الإريترية ومليشيات الأمهرا فرضت قيودا عسكرية بعد معارك عنيفة تكبدت فيها خسائر فادحة في الجنود العتاد بإقليم التقراي منذ انطلاق الانتخابات الرئاسية في 21 يونيو الحالي.

وتشير المصادر إلى أن القوات الإثيوبية قطعت الطريق أمام المنظمات الدولية والإقليمية وتوقعت أن تكون عملية تصفية العاملين بمنظمة أطبلء بلا حدود ضمن مخطط للحد من وصول المساعدات للتقراي الفارين من الحرب.

ومنذ يناير الماضي تعاني المنظمات الإنسانية من قيود السلطات الإثيوبية التي حظرت رسمياً دخول المنظمات للإقليم.



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