 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 13 شباط (فبراير) 2021

مقتل وإصابة 11 فرد في تجدد نزاع قبلي على منجم ذهب

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

كسلا 13 فبراير 2021 – أدى تجدد نزاع قبلي، شرقي السودان، حول ملكية مساحات غنية بالذهب إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، وسط توقعات بتفاقم الأوضاع.

JPEG - 24.7 كيلوبايت
التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانيين

والجمعة، أصيب 17 معدنًا بعضهم جراحه خطيرة، في مواجهات بين أهالي المرفوباب التابعين لقبيلة البشارين من جهة وقبيلة الخوالدة، بمنطقة الوحش الأبيض بنهر عطبرة في ولاية كسلا.

وقال شهود عيان، لـ"سودان تربيون"، السبت: "إن تجدد النزاع حول ملكية أراضي فيها كميات من الذهب أدى إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين".

وأشاروا إلى أن التعزيزات الشرطية التي انتشرت في المنطقة المتأخمة للعاصمة الخرطوم فور وقوع أعمال العنف بالجمعة، لم تنجح في احتواء الموقف.

ويدعى كل طرف من أطراف الصراع ملكيته للمساحات الغنية بالذهب، مما جعلهم يدخلون في نزاع بالأسلحة النارية والبيضاء.

ويعمل عشرات الآلاف من السودانيين في التنقيب عن الذهب، وفقًا ما يُعرف بالتعدين الأهلي، على الرغم من المخاطر المحيطة بالنشاط والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

وتوفي عشرات المعدنيين جراء تهدم الآبار عليهم أثناء بحثهم عن المعدن النفيس داخل الأرض.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الاستعمار والحدود السودانية - الإثيوبية 2021-02-11 09:54:20 د. فيصل عبد الرحمن علي طه ftaha39@gmail.com 1 لقد انقضى على إبرام اتفاقية 15 مايو 1902 لتحديد الحدود بين السودان وإثيوبيا واستمرار نفاذها ما يربو على المائة عام. لذلك يستغرب المرء تكاثر الادعاءات الإثيوبية الرسمية (...)

فلننظر للداخل أيضاً 2021-02-07 22:39:45 بقلم : محمد عتيق تضج حياتنا كل يوم بأخبار تتحدث عن تطور جديد في صفوف أعداء الثورة (عند المكون العسكري/اللجنة الأمنية ، أو خبر من أوساط الفلول الزواحف..الخ.. مثلاً) ، نتداول مثل هذه الأخبار وكأننا اكتشفنا شيئاً جديداً (...)

الوصفة الملغومة 2021-02-06 23:52:33 بقلم : خالد التيجاني النور (1) في 28 يناير 2021 نشر صندوق النقد الدولي على موقعه مقالاً بالغ الأهمية، اشترك في كتابه أربعة من كبار الاقتصاديين في الصندوق على رأسهم فيتور غاسبار مدير إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق، (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.