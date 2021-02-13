مقتل وإصابة 11 فرد في تجدد نزاع قبلي على منجم ذهب

كسلا 13 فبراير 2021 – أدى تجدد نزاع قبلي، شرقي السودان، حول ملكية مساحات غنية بالذهب إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، وسط توقعات بتفاقم الأوضاع.

التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانيين

والجمعة، أصيب 17 معدنًا بعضهم جراحه خطيرة، في مواجهات بين أهالي المرفوباب التابعين لقبيلة البشارين من جهة وقبيلة الخوالدة، بمنطقة الوحش الأبيض بنهر عطبرة في ولاية كسلا.

وقال شهود عيان، لـ"سودان تربيون"، السبت: "إن تجدد النزاع حول ملكية أراضي فيها كميات من الذهب أدى إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين".

وأشاروا إلى أن التعزيزات الشرطية التي انتشرت في المنطقة المتأخمة للعاصمة الخرطوم فور وقوع أعمال العنف بالجمعة، لم تنجح في احتواء الموقف.

ويدعى كل طرف من أطراف الصراع ملكيته للمساحات الغنية بالذهب، مما جعلهم يدخلون في نزاع بالأسلحة النارية والبيضاء.

ويعمل عشرات الآلاف من السودانيين في التنقيب عن الذهب، وفقًا ما يُعرف بالتعدين الأهلي، على الرغم من المخاطر المحيطة بالنشاط والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

وتوفي عشرات المعدنيين جراء تهدم الآبار عليهم أثناء بحثهم عن المعدن النفيس داخل الأرض.