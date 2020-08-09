مقتل وإصابة 39 شخص في أعمال عنف قبلي بشرق السودان



بورتسودان 9 أغسطس 2020 - قُتل 4 أشخاص وجُرح 35 آخرين، في أحدث أعمال عنف قبلي ببورتسودان، فيما منحت السُلطات القوات النظامية حق استخدام الرصاص لاستتباب الأمن في المدنية الواقعة شرق السودان.

وتصاعدت حدة التوتر بين المكونات القبلية في الفترة الأخيرة في عدد من مناطق البلاد، من بينها المناطق الواقعة في الشرق، المعروف بتحكم الجهل والفقر والمرض فيه.

وقال شهود عيان، لـ"سودان تربيون"، الأحد: "إن أعمال العنف وقعت حين اعترض مجموعة من البني عامر مسيرة سلمية نظمها أفراد من النوبة لتسليم مذكرة لحاكم الولاية".

وقالت لجنة الأطباء المركزية، في بيان، تلقته "سودان تربيون": "خلفت الأحداث 4 قتلى و35 إصابة متفاوتة بينهم 4 تابعين لقوات نظامية، جميعها بالسلاح الناري".

وتوقعت مصادر طبية ارتفاع ضحايا الأحداث نسبة لخطورة جراح الكثير من المصابين.

وأعلنت السُلطة المحلية بولاية البحر الأحمر حظر التجوال في الأحياء التي شهدت الأحداث، وذلك من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحًا.

ومنحت السُلطة المحلية القوات النظامية التي أرسلتها لموقع الأحداث استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات، إضافة إلى استخدام الرصاص الحي حال أستدعى الأمر، علاوة على توقيف المتهجرين وتقييد إجراءات قانونية في مواجهتهم.

ودعت لجنة الأطباء المركزية بفرعية بورتسودان، الكوادر الطبية بالتوجه إلى مستشفي الحوادث ومستشفي الموانئ البحرية لإسعاف المصابين، كما دعت المواطنين للتبرع بالدم.