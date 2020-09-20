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مقتل 5 من عناصر الشرطة في كمين نصبه مهربي سلاح شمال السودان

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الخرطوم 20 سبتمبر 2020 – قال قائد شرطي إن مهربي سلاح نصبوا، الأحد، كمينا لعناصر من قوات الشرطة في صحراء منطقة الدبة شمالي السودان، أدى إلى مقتل 5 من قوات الشرطة بينهم ضابط.

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ويُعتبر السودان معبرًا للتهريب بين معظم دول الجوار، حيث ينشط المهربين في تهريب المخدرات والسلاح وسط اتهامات بأنهم يديرون شبكات اتجار للبشر.

وقال مدير مكتب الشرطة الصحفي، النقيب حمزة النور، لـ "سودان تربيون"، الأحد إن "قوات المكافحة التابعة للشرطة لاحظت وجود سيارات تهريب وكان لديها معلومات مسبقة إنها تُهرب سلاح، فعمدت الى مطاردتها".

وأضاف: "أثناء مطاردة قوات المكافحة للمهربين ظهرت سيارة جديدة على مسرح الأحداث، بدأ أشخاص على متنها يطلقون النار على عناصر الشرطة".

وأشار إلى أن قوات الشرطة تبادلت معهم النيران مما أدى إلى مقتل ضابط و4 من عناصر الشرطة، بينما لم يسفر الاشتباك عن خسائر بشرية وسط المهربين.

وأكد المسؤول أن قوات الشرطة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى موقع الأحداث لا تزال تتعقب المهربين.

ونعى وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة ونائب المدير العام- المفتش العام وأعضاء هيئتي الإدارة والقيادة وضباط وضباط صف وجنود قوات الشرطة ،كل من الملازم أول أحمد عمر سلاطين، المساعد سيف الدين سليمان، الرقيب عمر جبارة البشير، الوكيل عريف علي حسين علي عيسى والجندي عبد الله محمود الزين.



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