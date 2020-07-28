مقتل 6 أشخاص جراء إعصار عنيف بوسط السودان

الخرطوم 28 يوليو 2020 -لقي 6 أشخاص مصرعهم الثلاثاء، إثر إعصار عنيف، ضرب المنطقة الصناعية، ومنطقة "كوقيلا"، شرقي مدينة المناقل، بولاية الجزيرة، وسط السودان.

هيئة الارصاد حذرت من أعاصير وأمطار غزيرة في عدد من الولايات

وحذرت هيئة الارصاد الجوي السودانية قبل يومين من موجة امطار وأعاصير عنيفة قالت إنها تهدد عدد من الولايات السودانية.

وتسبب الإعصار، وفقا لما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، في سقوط "محول كهربائي"، و14 عمودا كهربائيا، أدى الى إظلام شامل بالمنطقة، وشح في المياه، نتيجة لتوقف الطاقة الكهربائية.

ووقف المدير التنفيذي لمحلية المناقل، محمد علي عبد الله، ومدير شرطة المحلية، على المناطق المتأثرة بالإعصار.

ووجه لجنة طوارئ الخريف بالولاية بالتعاطي العاجل مع كل بلاغات الغرف الفرعية بالوحدات الإدارية.

وفي 25 أغسطس 2019 أعلنت وزارة الصحة السودانية، أن ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد منذ مطلع أغسطس الماضي، بلغ 62 وإصابة 98 آخرين، وتأثرت 17 ولاية بالأمطار والسيول من أصل 18 ولاية".