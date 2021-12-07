مكتب البرهان يقيّد دعوى قانونية ضد صحفية أجنبية

الخرطوم 7 ديسمبر 2021 - قال مكتب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه قيّد دعوى قانونية ضد صحفية تعمل لحساب وكالة الأنباء الفرنسية بالخرطوم.

عبد الفتاح البرهان

والسبت، نقلت فرانس برس عن البرهان قوله إن الانتخابات المقرر إجراءها العام المقبل يحق لجميع القوى التي شاركت في مرحلة الانتقال الترشح فيها بما يشمل العسكريين وقوات الدعم السريع.

وقال مجلس السيادة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء؛ إن "مكتب البرهان دوّن بلاغات بنيابة جرائم المعلوماتية ونيابة الصحافة والمطبوعات ضد مديرة مكتب وكالة الصحافة الفرنسية بالخرطوم منى زكي".

وأشار إلى أن الدعوى قُيّدت تحت المادة 26 بشقيها أ و ب، المتعلقتان بتوخي الصدق والنزاهة في العمل الصحفي ونشر معلومات تتعلق بالأمن القومي وتحركات الجيش.

وقال مجلس السيادة إن فرانس برس أوردت حديثا مغايرا ومناقضا لما قاله البرهان، وهو حديث مسجل صوتيًا.

وأضاف: "البرهان أكد بوضوح لا يساوره الشك أن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية".

وأشار البيان إلى أن مكتب البرهان تواصل مع مكتب فرانس برس لنفي وتقديم اعتذار رسمي لـ"ما بدر منهم من عدم مصداقية وتلفيق للمعلومات، إلا أن الوكالة لم تقم بالنفي ووعدت بسحب إجابة السؤال، بعد أن تناولته الوكالات والصحف والوسائط الإلكترونية. ولكنها لم تفعل".

وقال البيان إن مكتب البرهان يؤكد المضي في هذه القضية باعتبارها "سابقة خطيرة تستدعي المساءلة أمام القانون".