 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 7 كانون الأول (ديسمبر) 2021

مكتب البرهان يقيّد دعوى قانونية ضد صحفية أجنبية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 7 ديسمبر 2021 - قال مكتب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه قيّد دعوى قانونية ضد صحفية تعمل لحساب وكالة الأنباء الفرنسية بالخرطوم.

JPEG - 58.2 كيلوبايت
عبد الفتاح البرهان

والسبت، نقلت فرانس برس عن البرهان قوله إن الانتخابات المقرر إجراءها العام المقبل يحق لجميع القوى التي شاركت في مرحلة الانتقال الترشح فيها بما يشمل العسكريين وقوات الدعم السريع.

وقال مجلس السيادة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء؛ إن "مكتب البرهان دوّن بلاغات بنيابة جرائم المعلوماتية ونيابة الصحافة والمطبوعات ضد مديرة مكتب وكالة الصحافة الفرنسية بالخرطوم منى زكي".

وأشار إلى أن الدعوى قُيّدت تحت المادة 26 بشقيها أ و ب، المتعلقتان بتوخي الصدق والنزاهة في العمل الصحفي ونشر معلومات تتعلق بالأمن القومي وتحركات الجيش.

وقال مجلس السيادة إن فرانس برس أوردت حديثا مغايرا ومناقضا لما قاله البرهان، وهو حديث مسجل صوتيًا.

وأضاف: "البرهان أكد بوضوح لا يساوره الشك أن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية".

وأشار البيان إلى أن مكتب البرهان تواصل مع مكتب فرانس برس لنفي وتقديم اعتذار رسمي لـ"ما بدر منهم من عدم مصداقية وتلفيق للمعلومات، إلا أن الوكالة لم تقم بالنفي ووعدت بسحب إجابة السؤال، بعد أن تناولته الوكالات والصحف والوسائط الإلكترونية. ولكنها لم تفعل".

وقال البيان إن مكتب البرهان يؤكد المضي في هذه القضية باعتبارها "سابقة خطيرة تستدعي المساءلة أمام القانون".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

تحالف المليشيات وانقلابيي 25 اكتوبر يهدد الانتقال الديموقراطي 2021-12-07 19:31:11 بقلم: عبد الله رزق عبدالله رزق يوفر الكشف، الذي جري مؤخرا، عن اتفاق جوبا السري،بين المكون العسكري وحركات الكفاح المسلح، قبل عامين، تقريبا، او "تعاقد ماتحت طربيزة" لقاء الجبهة الثورية مع الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس (...)

تحولات في المشهد السوداني (4- 6 ) 2021-12-07 12:19:04 . . . ونبوءة الطيب صالح السر سيد أحمد السر سيد أحمد في السابع عشر من سبتمبر 2019 ضربت صورايخ وطائرات درون إيرانية أكبر مجمع لعمليات النفط في العالم في منطقتي أبقيق وخريص السعوديتين ولتوقف إنتاج 6 في المائة من الإنتاج (...)

مع الأمير العريفي الربيع في المعتقل والموقف من الانقلاب 2021-12-07 12:17:17 ياسر عرمان الاعتقال (1) إلى الديسمبرييين شهداء وأحياء وجرحى ومفقودين؛ وما بدّلوا تبديلا: اعتُقلت فجر انقلاب 25 أكتوبر الماضي وشقيقي الأصغر مُجيب عرمان، في انتهاك تام لحقوقنا وكأننا من عُتاة الإرهابيين، وفي تغافلٍ (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.