 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 29 شباط (فبراير) 2020

ملاسنات بين أعضاء في لجان المقاومة وقوى التغيير بشأن الرقابة على الوقود

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 56.9 كيلوبايت
عدد من عناصر لجان المقاومة بعد خروجهم من مؤتمر صحي لقوى التغيير في وكالة السودان للأنباء .. "سودان تربيون"

الخرطوم 29 فبراير 2020 – وقعت ملاسنات حادة بين قيادات في اعلان الحرية والتغيير وأفراد من لجان المقاومة، السبت، بشأن الرقابة على الوقود والخبز، في تطور علني للأزمة بين الطرفين بعد أن ظلت مكتومة لأشهر.

وبدأت المشاحنات بين قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة، بعد وقت وجيز من إعلان الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، باتهام اللجان لقوى التغيير-الحاضنة السياسية للنظام-بالعمل على تسيس عناصرها.

واقتحم أفراد من لجان المقاومة، مؤتمر صحفي، أقامته لجنة العمل الميداني، ب لقوى التغيير السبت وكالة السودان للأنباء وتحول المكان الى ساحة لتلاسن الطرفين واتهام أعضاء لجان المقاومة للحرية والتغيير بتخوينهم أمام الشعب السوداني.

وقال عضو لجنة مقاومة البراري، محمد سعيد، إن قوى الحرية والتغيير "تعمل على تجريم لجان المقاومة بتوقيع إقرارات نيابة عنهم، تحتوي على اعترافهم بالوقوع في أخطاء وأخذ أموال".

ودافع عضو لجنة العمل الميداني بقوى التغيير، أحمد عبد الوهاب، عن توقيع الإقرارات، بتأكيد على أن أي عمل بشري يشوبه الوقوع في الأخطاء.

وقال عبد الوهاب إن أفراد من لجنة العمل الميداني بتحالف التغيير أخذوا إقرارات من بعض عناصر لجان المقاومة تفيد بتلقيهم مبالغ مالية ممنوحة لهم من وزارة النفط نظير عملهم في الرقابة. لكن لجان المقاومة تؤكد على أن عملها طوعي دون نظير مالي.

وأفاد أحد أعضاء لجان المقاومة، "سودان تربيون"، إن الخلاف نشب بينهم والحرية والتغيير حول وظائف طرحتها عليهم وزارة النفط لتولي الرقابة على محطات الوقود.

وقال إن قوى الحرية والتغيير ترغب في أن يشغل كوادرها في لجان التغيير والخدمات هذه الوظائف.

وحرصت قوى الحرية والتغيير على تكوين لجان التغيير والخدمات في أحياء كل المدن لتكون موازية للجان المقاومة التي تأسست إبان الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وتقول لجان المقاومة إنها ستظل حامية الثورة بعدة وسائل من بينها الضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات في مؤسسات الدولة، والخروج ضد أي انقلاب عسكري محتمل.

وقال عضو لجنة العمل الميداني، أمين تاج السر، أن عدة جهات ادعت أنها لجان مقاومة عرضت على وزارة النفط قوائم أشخاص لتولي الوظائف التي تطرحها للرقابة على محطات الوقود.

وأشار إلى أنهم طالبوا الوزارة بالتواصل مع لجان المقاومة عبرهم، لترشيح من يتقلد هذه الوظائف.

وطرحت وزارة النفط ألف وظيفة مؤقتة للرقابة الميدانية على محطات الوقود لمنع تسرب الوقود المدعوم حكوميًا إلى الاستخدام التجاري.

وأكد عدد من لجان المقاومة، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، عزمهم الدعوة الى مليونية لتفويض رئيس الوزراء باتخاذ قرارات دون الرجوع لقوى الحرية والتغيير، التي تُعد بمثابة الائتلاف الحاكم للفترة الانتقالية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

المقاومة الوطنيَّة في الأمصار (2 -4) 2020-02-29 16:52:03 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk جبال النُّوبة.. الوعور المشرئبَّة كان النُّوبة يفتخرون أيما فخر باستقلاليَّتهم وفحولتهم اللتان كانوا يتمتَّعون بهما في مناطقهم مثلما هي الحال عند أيَّة قبائل جبليَّة. (...)

وجهاز الدولة: هل من حل وسط؟ 2020-02-25 19:15:02 مجدي الجزولي كنا في كلمات سابقات تلمسنا مفهوم "السلطة المزدوجة" لتقصى صراعات الفترة الانتقالية ورهاناتها. والمفهوم من اختراع لينين وصف به التعايش العسير والمعقد بين الحكومة المؤقتة التي تولت الأمور في روسيا في أعقاب ثورة (...)

المقاومة الوطنيَّة في الأمصار (1- 4) 2020-02-24 14:57:05 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk التأريخ الرِّيفي في السُّودان لم يجد حظه من التعبير والنَّشر في الصحافة القوميَّة، ولا في الكتاب المدرسي، بل قد احتمله البعض شفاهة بالازدراء والاستعلاء. ففي بريطانيا – على (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.