مليشيات إثيوبية تختطف سودانيين وتطالب بـ 5 مليارات جنيه فدية

الخرطوم 26 نوفمبر 2020 – اختطفت مليشيات إثيوبية مسلحة، 5 من الرعُاة والمزراعين السودانيين، بينهم طفل، من داخل الحدود السودانية، وطالبت بمنحها 5 مليارات جنيه فدية مقابل إطلاق سراحهم.

لاجؤون في نقطة حمدايت الحدودية في انتظار ترحيلهم الى المعسكر.. صوررة لـ(سودان تربيون)

وانتشر الجيش السوداني بكثافة في المناطق الحدودية، بعد اندلاع الحرب الإثيوبية في الرابع من الشهرالجاري، وهي حرب تخوضها الحكومة المركزية ضد جبهة إقليم التقراي، المحاذي لولايتي كسلا والقضارف.

ونشطت المليشيات الإثيوبية في اختطاف السودانيين ونهب مواردهم على طول الشريط الحدودي، طوال السنوات الفائتة، مما حدا بالجيش السوداني في 8 مايو الفائت إتهام الجيش الإثيوبي بمساندة المليشيات.

وقالت مصادر موثوقة، لـ"سودان تربيون"، الخميس: "إن مليشيات إثيوبية مسلحة توغلت بعمق 30 كيلو متر، في منطقة كنينة تبلدية التابعة لمحلية باسندة بالشريط الحدود في ولاية القضارف، واختطفت 5 من المزراعين والرعاة، من بينهم طفل".

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات طالبت منحها فدية قدرها 5 مليارات جنيه مقابل إطلاق سراحهم.

وكشفت جولة لـ"سودان تربيون"، في الشريط الحدودي عن انتشار كثيف لقوات إثيوبية مسلحة في إقليم الأمهرا، وهو الإقليم الذي يتأخم مناطق تبلدية وجميزة وأم ديسة التابعة لمحليتي القلابات الشرقية وباسندة.

ويقع في محلية القلابات الشرقية التي شهدت انتشار عسكري إثيوبي في الحدود المحازية له ليل الأربعاء، معسكر أم قلجة، الذي استضافت فيه الحكومة السودانية فارين من إقليم التقراي الذي تدور فيه الحرب.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، في 22 نوفمبر الجاري، انتشار وتأمين الجيش للمناطق الشرقية والمناطق الحدودية المحازية لإثيوبيا، كما أكد على توفير الحماية المدنية والإيواء للاجئين حسب الاتفاقيات الدولية.