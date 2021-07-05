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مليشيات اثيوبية تغتال 3 من سائقي برنامج الغذاء العالمي وتنهب ماشية سودانية

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القضارف 5 يوليو 2021- اغتالت مليشيات أثيوبية الاثنين، ثلاث سائقين يعملون لحساب برنامج الغذاء العالمي ، وأسرت اثنين آخرين كما نفذت عمليات نهب داخل الأراضي السودانية واقتادت عشرات الإبل وعبرت بهم الحدود الى الأراضي الاثيوبية.

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ولاية القضارف في شرق السودان

وعمدت المليشيات المحسوبة على قومية الأمهرا الى تصفية ثلاثة سائقين بمنطقة ازوزو الواقعة غرب مدينة قندر على الطريق القاري الرئيسي القضارف-القلابات-قندر-بحر دار -أديس أبابا.

وأفادت معلومات حصلت عليها "سودان تربيون" أن الضحايا كنوا يعملون في نقل مساعدات من منطقة القلابات السودانية الى اثيوبيا في عمليات إغاثية ينفذها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، كما اقتيد اثنين آخرين الى داخل الأراضي الاثيوبية.

الي ذلك توغلت مليشيات اثيوبية مسلحة إلى داخل الأراضي السودانية بمحلية القريشة وقامت بنهب 240 رأس من الإبل بالقرب من مشروع المزارع عبد الله الشغيل.

وتم تدوين بلاغ تحت المادة 174 بقسم شرطة القريشة الحدودية في مواجهة أربعة من منسوبي المليشيات الاثيوبية.



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