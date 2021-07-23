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مليشيا إثيوبية تختطف أطفال من داخل الحدود السودانية للمطالبة بفدية

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القضارف 23 يوليو 2021 ـ اختطفت مليشيات إثيوبية ثلاثة صبية من المناطق الواقعة جنوب غرب بلدة القلابات السودانية بولاية القضارف بغرض المطالبة بفدية مالية مقابل اطلاق سراحهم.

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أثيوبيون في منفذ القلابات الحدودي بين السودان وأثيوبيا ـ صورة من الشروق نت

واقتادت المليشيات الإثيوبية أطفال من قبائل الفلاتة تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و15 سنة أثناء رعيهم الأبقار قرب القلابات المحاذية للمتمة الإثيوبية في إقليم الأمهرا إلى جهة غير معلومة.

وطبقا لمصادر تحدثت لسودان تربيون الجمعة فإن قوات الجيش السوداني والاحتياطي المركزي مشطت على إثر ذلك المنطقة بقيادة النقيب بهاء الدين يوسف من حامية القلابات العسكرية.

وكشفت التحركات العسكرية عن تواجد الأطفال المختطفين في منطقة "ثلاثة قطاطي" برفقة مليشيا إثيوبية تحاول الاتصال بذويهم لطلب فدية مالية نظير اطلاق سراحهم.

إلى ذلك، شهد الطريق القاري عند المنطقة الحدودية بين القلابات السودانية والمتمة الإثيوبية الجمعة حالة توجس وتأهب قصوى عقب إغلاق المعبر لمدة ساعة ونصف بقرار عسكري فردي دون الرجوع للجنة الأمن.

واضطر التجار الإثيوبيين وبعض أصحاب المقاهي والفنادق لإغلاق محالهم في المتمة الإثيوبية ومغادرة المدينة.



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