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مليشيا اثيوبية تتوغل داخل السودان وتختطف راعي

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القضارف 20 ديسمبر 20211- اختطفت مليشيا اثيوببية الأحد أحد الرعاة بعد توغلها داخل الأراضي السودانية في محلية باسندة الحدودية بولاية القضارف.

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ولاية القضارف في شرق السودان

وعلمت "سودان تربيون" إن المليشيا المسلحة توغلت بعمق 20 كلم في منطقة عطرب جنوب شرق منطقة كنينة تبلدية واقتادت الراعي ومربي الأبقار حسين صالح "40" عاما الي داخل الأراضي الإثيوبية.

ونجحت القوات المسلحة السودانية التي لاحقت المليشيا في استعادة الأبقار ومقتنيات صاحب الماشية وتم تدوين بلاغ بقسم شرطة القلابات.

وأكدت مصادر عسكرية في المنطقة لـ"سودان تربيون" رصد تحركات عسكرية لمليشيات إثيوبية من قومية، الامهرا تنشط هذه الأيام في مناطق تكلين شمال القلابات وجنوب شرق منطقة عطرب وجنوب شرق كنينة تبلدية بالقرب من منطقة خور يابس وغرب نهر عطبرة ومنطقة ملايمو.

وأشارت المصادر الى أن تواجد المليشيات المسلحة وانتشارها هذا الأيام يرمي إلى زعزعة المزارعين والرعاة السودانيين والقبض علي مجموعة منهم لطلب الفدية بسبب الأزمة الاقتصادية والإعاشة .



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