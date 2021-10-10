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مليشيا اثيوبية تختطف صيادين سودانيين وتطالب بفدية نظير اطلاقهما

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القضارف 10 أكتوبر 2021- اختطفت مليشيا إثيوبية يوم السبت اثنين من الصيادين بعد توغلها داخل الأراضي السودانية بمحلية باسندة الواقعة في ولاية القضارف شرقي البلاد.

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ولاية القضارف في شرق السودان

وقالت مصادر مأذونة لـ “سودان تربيون" الأحد إن المليشيا التي توغلت في الأراضي السودانية بعمق عشرة كيلومترات عند خور الجير اقتادت الصيادين عندما كانوا في طريقهم الي نهر عطبرة على متن دراجة بخارية.

وأفادت بأنه تم ابلاغ شرطة القلابات وتدوين بلاغ تحت المادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية الشاكي فيه النعيم عبد المجيد الذي أكد بان المليشيات توغلت بالرجلين داخل الأراضي الاثيوبية وطالبت بفدية مالية نظير إطلاق سراحهما.

وتم اخطار القوات المسلحة السودانية التي تدخلت بنشر تعزيزات عسكرية وملاحقة المليشيا المسلحة حيث نجحت في اعادة الدراجة البخارية وتسليمها الي قسم الشرطة فيما تأكد دخول المليشيات الأراضي الاثيوبية برفقة المختطفين.

وتنشط عصابات الشفتة الاثيوبية على الشريط الحدودي بين البلدين حيث يمارس أفرادها عمليات نهب واختطاف على نحو مستمر ضد المزارعين والصيادين السودانيين.



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