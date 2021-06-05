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مليشيا اثيوبية تغتال اثنين من المزارعين السودانيين شرق القلابات

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القضارف 5 يونيو 2021-قتلت مليشيا اثيوبية مسلحة اثنين من المزارعين السودانيين على الشريط الحدودي بين البلدين شرق مدينة القلابات

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ولاية القضارف في شرق السودان

وأبلغ شهود عيان "سودان تربيون" السبت أن أفراد المليشيا الاثيوبية توغلوا الى داخل الحدود وحاولوا اقتياد المزارع علي محمود محمد علي السجان وهو صاحب مزرعة بستانية وبرفقته العامل على خليفة الذي كان يعمل على جرار في الحقل.

وبحسب الشهود فإن أفراد المليشيا المسلحة اعترضوا الرجلين وحاولوا اختطافهما لإرغام ذويهم على دفع فدية لكنهما قاوما بشدة فارديا قتيلين بطريقة وصفت بالوحشية حيث تم تقييدهما في الجرار وإطلاق النار عليهم.

وأبلغ المزارع بشير محمود على قسم الشرطة في منطقة القلابات عن الحادثة وتحركت إثر ذلك قوات مشتركة من الاجهزة الامنية الى مكان الحادثة وتم العثور على الجثامين واجلائهما وفتح بلاغ تحت المادة 130 ومن ثم تحويلهما الى مشرحة القضارف.



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