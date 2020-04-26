 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 26 نيسان (أبريل) 2020

مليون دولار من اليابان لمواجهة سوء التغذية في دارفور غربي السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 26 أبريل 2020 - قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في السودان، إنه تلقى تمويلًا من اليابان بمليون دولار، للتصدي لسوء التغذية بين الأطفال في ولايتي وسط وغرب دارفور.

JPEG - 110.3 كيلوبايت
أكثر من مليوني طفل في السودان يعانون من سوء التغذية

وتقول تقديرات الأمم المتحدة، إن حوالي 2.7 مليون طفل في السودان يعانون من سوء التغذية، وهم في حاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وقال المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان، حميد نورو، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "تلقى البرنامج مساهمة من اليابان، بلغت مليون دولار، لدعم علاج سوء التغذية الحاد، الذي يعاني منه 127 ألف من الأطفال والأمهات والحوامل، في ولايتي وسط وغرب دارفور".

وأعلن نورو عن تخصيص المساهمة اليابانية، في شراء 190 طنًا من الأغذية التكميلية للأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، ممن يعانون من سوء التغذية.

وأشار إلى أن البرنامج الأممي، سيقدم دعمه المرصود من خلال المراكز الصحية، في المناطق الموجودة في الولايتين، بالتعاون مع الحكومة السودانية والشركاء الآخرين.

وأضاف المدير القُطري: "يعاني حوالي 10% من الأطفال الصغار في غرب دارفور، وأكثر من 15% من الأطفال في وسط دارفور؛ من سوء التغذية".

وعبّر نورو عن امتنان برنامج الأغذية للمساهمة اليابانية، التي أشار إلى أنها ستمكنهم من علاج سوء التغذية الحاد والوقاية من الأمراض والحد من الوفيات بسبب سوء التغذية من خلال توفير الأطعمة المغذية المتخصصة.

وأفاد نورو بأن الاستثمار في التغذية، يمّكن الأطفال من بلوغ أقصى إمكاناتهم، وأوضح أن هذا الاستثمار يعتبر أحد أكثر دوافع التنمية فعالية من حيث التكلفة.

ويحتاج 9.3 مليون سوداني إلى المساعدات الإنسانية، من بينهم 6.2 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وقد ترتفع هذه الإحصائية بسبب الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

لقاء صدفي مع محارب قديم 2020-04-26 02:34:51 ضفاف بلادنا أحيانا لا تلتقي ياسر عرمان 1- كنت جالسا على ضفاف نهر الجبل عند منتصف نهار اليوم السبت 25 أبريل، 2020، في فندق صغير يطل على النيل الذي حينما يصل بلادنا سياخذ اسما آخرا وسيكون نيلا ابيضاً بدلا من أن يكون بحرا (...)

"الخروج من الظلام.. الضوء الساطع" لقابه: نظرة جديدة إلى تاريخ إمبراطوريَّة 2020-04-25 21:49:31 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk "الدكتور ليفينغستون، إنِّى لأفترض"، هذا ما تفوَّه به الصحافي الويلزي والأميريكي بالتجنُّس هنري مورتون ستانلي واشتهر بهذه المقولة، وذاع صيته بها، حين عثر على الرحَّالة (...)

فى مواجهة جائحة الكورونا : حديث الحقيقة والصراحة والشفافية والمسئولية ! 2020-04-23 23:21:07 بقلم : فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com استمعت – كغيرى من المواطنين السودانيين – بتقدير واحترام كبيرين، للحديث الجرىء والصريح والشجاع لوزير الصحة الدكتور أكرم على التوم، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020، والذى أعلن (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.