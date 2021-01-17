مناقشات بين حكومة جنوب دارفور و(يوناميد) حول تسليم مواقع البعثة

الخرطوم 17 يناير 2021- ناقش اجتماع مشترك في ولاية جنوب دارفور الأحد خطوات اغلاق مقار بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور "يوناميد" التي تتهيأ لإكمال مغادرة الإقليم خلال أشهر.

"يوناميد" تسلم مركز شرطة مجتمعية لولاية جنوب دارفور في "بلبل دلال عنقرة" بمحلية السلام (صورة من البعثة)

واجتمعت مجموعة "يوناميد" المعنية بالانسحاب بوالي جنوب دارفور، موسى مهدى في نيالا، وناقش الطرفان "القضايا المتعلقة بإغلاق مواقع البعثة الميدانية بجنوب دارفور"، حسبما أفاد بيان للبعثة.

وأبلغت مجموعة "يوناميد" الوالي ولجنة ولاية جنوب دارفور "بخطة انسحاب البعثة الشاملة، بما في ذلك التصرف في الأصول وحركتها والاستخدامات المدنية للمواقع والأصول بعد مغادرة دارفور".

وعملية التسليم هي جزء من خطة انسحاب البعثة وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2559 لسنة 2020 الذي أنهى تفويض "يوناميد" اعتباراً من 31 ديسمبر 2020 واذن بفترة 6 شهور لإكمال انسحاب المكون العسكري والمدني بالبعثة في 30 يونيو 2021، عدا العناصر المطلوبة في عملية تصفية البعثة.

وأكد والى جنوب دارفور موسي مهدي إسحق التزام حكومته بحماية المدنيين وتأمين موظفي ومقرات البعثة حتى اكتمال عملية المغادرة بسلام

وتحدث الوالي بحسب وكالة السودان للأنباء عن نشر القوات المشتركة فى كل معسكرات النازحين لحماية المدنيين بجانب حماية معسكرات ومعدات البعثة وتعهد بضمان الاستفادة من معدات ومقار البعثة في خدمة المواطنين خاصة مجالات التعليم والصحة.

ونقلت الوكالة عن ممثل فريق عمل لجنة بعثة اليوناميد ان الاجتماع التأم من اجل العمل المشترك والتنسيق والتفاكر مع حكومة الولاية للخروج بطريقة سلسة وآمنه للبعثة بجانب تقديم مقترحات تحديد تواريخ الخروج وزيارة اللجنة المشتركة لمعسكرات ومقرات البعثة.

وأشار عضو اللجنة المشتركة مفوض العون الانساني بالولاية كرم الدين ادم كرم الدين الي تكوين لجنة مختصة لمتابعة خروج البعثة تعمل وفق الضوابط والمعايير التي تخص البعثات الدولية.

وأوضح أنهم حاليا في مرحلة الاعداد لاستلام المقار وحصر المعدات الموجودة واضاف "نؤكد التزامنا التام بالتعاون والتنسيق من اجل انجاح المهمة" مشيرا الى ان حكومة الولاية تعمل بكل جد لحماية المدنيين ومعسكرات البعثة".