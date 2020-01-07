(مناوي): تعيين حكام الولايات مدخل لإجراء انتخابات مبكرة وتزويرها

الخرطوم 7 يناير 2020 - قال رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، إن الترتيب الذي تقوم به قوى الحرية والتغيير لتعيين حكام مدنيين على الولايات قُصد منه تكوين آليات للدخول في انتخابات مبكرة وتزويرها.
- مناوي أثناء إجتماعات (الثورية) في باريس ..الجمعة 13 أكتوبر 2017 (سودان تربيون)
وتعكف قوى الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم في السودان، على اختيار حكام مدنيين للولايات، تسلم قائمتهم إلى رئيس الوزراء لإعلانهم رسميا.
وقال مناوي في حديث رصدته "سودان تربيون"، لبرنامج بلاد قيود، الذي بثته إذاعة بي بي سي، الثلاثاء: "الذين يريدون تعيين حكام للولايات قُصدوا أن يكونوا آليات للدخول إلى انتخابات مبكرة وتزويرها".
وجدد رفضه الخطوة حتى تسنح الفرصة لتسميتهم بشكل يتراضى حوله الجميع.
وأكد مناوي غياب الثقة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، لكنه عاد وقال إنه: "يجب أن نتحلى بالصبر من أجل إحلال السلام".
وقال مناوي إن الحركات المسلحة ضد الحرب، واستدل بعدم تجددها بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير.
وأضاف: "بعد سقوط البشير لم تكن هناك حرب، على الرغم من الحركات المسلحة تمتلك أسلحة ربما هي متطورة أكثر من أول".
ولم يخف مناوي رغبته في المشاركة بمؤسسات السُلطة الانتقالية، قائلا: "ليست حرامًا علينا وحلال على الآخرين الذين لا يمثلون 1% من الشعب"، في إشارة إلى قوى الحرية والتغيير.
وتابع: "سنكون في القصر الجمهوري وهذا حقنا، لماذا يشتكون من أن نكون جزءا من السُلطة".
وأردف: "السُلطة هي التي طردت أهلنا وحرقت قراهم، وهي من قسمت السودان وأدخلته في نفق مظلم"، لكنه عاد وأشار إلى أن السُلطة آلية لخدمة المواطنين.
وأعلن استعداده المثول أمام القضاء حال وجُهت إليه اتهامات عن قضايا أثناء فترة توليه منصب كبير مساعدي الرئيس المعزول عمر البشير، وأشار إلى أن العدالة أمر مهم ولو طالته.
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