مناوي: جهات تحرض المواطنين على نهب المقر الرئيسي لـ(يوناميد) بالفاشر

مسؤولو (يوناميد) يسلمون الحكومة في شمال دارفور آخر المقار تمهيداً للمغادرة

الخرطوم 20 يونيو 2021 - كشف حاكم إقليم دارفور عن جهات تحرض على نهب المقر الرئيسي لبعثة الأمم المتحدة المختلطة "اليوناميد"، داعيًا لاتخاذ تدابير تمنع حدوث هذا الأمر.

ونُهبت مقرات بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التي سُلمت للحكومات المحلية في ثلاث مدن بدارفور خلال الأشهر الماضية بالتزامن مع عملية انسحاب البعثة من الإقليم.

والتأم في الخرطوم الأحد اجتماع بين حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وفريق العمل المُكلف بتسريع إجراءات خروج بعثة الأمم المتحدة المختلطة من دارفور.

وقال مناوي، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، تلقته "سودان تربيون"؛ إن "هناك من يحرض المواطنين على نهب وسرقة مقر البعثة الرئيسي في الفاشر".

وأشار إلى أن الوضع يستوجب "التعاون بين الأطراف المعنية بالأمر واتخاذ تدابير مناسبة لتفويت الفرصة على المحرضين".

وشهدت مقار البعثة الأممية في كل من نيالا والجنينة ومنطقة سرف عمرة بولاية شمال دارفور عمليات نهب واسعة استولى خلالها سكان محليين على ممتلكات تقدر بملايين الجنيهات.

ويقع مقر البعثة الرئيسي في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور قبل أن يتم نقله مطلع العام قبل الماضي الى مدينة زالنجي بولاية وسط دارفور.

واشترطت البعثة الأممية التي ينتهي انسحابها بنهاية الجاري أن تُستخدم مقراتها التي سُلمت للأغراض المدنية وذلك لخدمة السُّكان المحليين.

وطالب مناوي بمنح حكومة إقليم دارفور "الأولوية في الاستفادة من مقرات ومعدات وممتلكات البعثة".

وقال رئيس فريق عمل تسريع إجراءات خروج اليوناميد، العميد شرطة محمد أحمد أبكر؛ إن "التحدي الذي يواجه الفريق يتمثل في وضع خطة متكاملة لاستلام المقر الرئيسي".

وأفاد بأن الفريق تسلم 14 موقعا بثلاث ولايات من البعثة "آلت منافعها ومعداتها لصالح مواطني هذه المناطق".