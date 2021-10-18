 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2021

مناوي : حمدوك قدم مقترحات "مقبولة" لحل الأزمة السياسية الراهنة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation


الخرطوم 18 أكتوبر 2021- كشف مني اركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان النقاب عن تلقيه مقترحات ووصفها بالمقبولة من رئيس مجلس الوزراء لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

وقال في لقاء له مع قناة الهلال التلفزيونية الأحد انه عقد اجتماعا مدته ساعتين مع عبدالله حمدوك بمشاركة رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم.

وقال ان هذا الاجتماع يأتي في سياق جهود حمدوك حل الأزمة الراهنة وانهم يساعدونه في هذا الإطار.

وأضاف ان رئيس الوزراء "قدم مقترحات كانت مقبولة لكن من المبكر جدا الكشف عنها قبل ان تجد قبول قبول من الطرف الأخر" كما شدد عن ان هذا المقترح يعمل على حل المشكلة بكاملها ولوضع خارطة سياسية جديدة للفترة الانتقالية.

وقال ان رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا مساء الأحد مع الائتلاف الحاكم للحرية والتغيير.

وتطالب مجموعة مناوي بحل الحكومة الانتقالية مشيرة إلى ان فئة صغيرة استولت عليها وعزلتهم منه.

وأعلن مناوي استعداده للاستقالة عن منصبه كحاكم لإقليم دارفور
ان كان ذلك مصدر تناقض بين مطالبته بحل الحكومة وهو جزء منها.

كما نفى ان يكون المكون العسكري هو من مول المظاهرة والاعتصام الذي تلاها.

وقال بعض المتظارهين انهم تلقوا أموال مقابل مشاركتهم في الاحتجاجات .



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من مآزق الحركة السياسية 2021-10-17 17:08:05 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق نفس الشعارات والعبارات ؛ نردد ليل نهار : حرية سلام وعدالة الثورة خيار الشعب .. ونتحدث عن التحول الديمقراطي ومدنية الدولة .. نتغَنَّى بعظَمَةْ الثورة وسلميتها المُبْهِرَة ، نسرد قصص البطولة (...)

الإسلاميون السودانيون ... كائنات فضائية؟ 2021-10-15 18:10:01 بقلم : العبيد أحمد مروح (1) العبيد مروح تتجاسر قوى سياسية مجهرية، مشكوك في نسبها السياسي، منذ عامين على الإسلاميين عموماً ومنسوبي المؤتمر والوطني على وجه الخصوص، وتبث كل ما في جعبتها من خطاب الكراهية في الفضاء السياسي (...)

أثيوبيا وحركة الحلو.. التنفس برئة واحدة 2021-10-14 06:45:13 بقلم : أمير بابكر عبد الله يبدو أن الحكومة الإثيوبية الجديدة، التي تشكلت عقب نتيجة الانتخابات الأخيرة، وجدت وقتا لتتنفس بهدوء بعد المعارك الطاحنة التي جرت خلال الشهور الماضية. فبعيدا عن الشأن الداخلي وما أحدثته الخلافات (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.