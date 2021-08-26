(مناوي): مستحقات الشركة التركية التي تزود دارفور بالكهرباء وصلت 17 مليون دولار

مناوي يتحدث الى مسؤولين في الشركة التركية التي تمد دارفور بالكهرباء

الفاشر 26 أغسطس 2021 - قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إن مستحقات الشركة التركية التي تُمد الإقليم بالكهرباء بلغت 17 مليون دولار.

وقطعت الشركة التركية التيار الكهربائي عن مدن دارفور، مطالبة بسداد المبالغ المستحقة لها من حكومة السودان.

وقال مناوي، في تصريح على حسابه بفيس بوك، الخميس؛ إنه "قابل مسؤولي التركية التي تمد دارفور بالكهرباء، و تحدثوا عن انهم يعملون على توجيهات مُلزمة في العقود وأن المبلغ المطلوب هو 17 مليون دولار".

وأشار إلى أن ماكينات الشركة التركية تُعد إسعافيه إلى أن "تتمكن الشركة السودانية للكهرباء من صيانة ماكيناتها".

وأفاد مناوي بأن المبالغ التي تُدفع للشركة التركية بصورة دورية "كانت تكفي لصيانة ماكينات شركة الكهرباء وتجهيزها للعمل".

ونقل مناوي عن مسؤولي الشركة التركية شكواهم من تجاهل الحكومة دفع المبالغ المستحقة عليها، وهو أمر أدى إلى تكرر انقطاع التيار الكهربائي.

وكشف مناوي عن وجود ماكينات تنتج 100 ميغاواط من الكهرباء، مخصصة لدارفور، لم تُرسل من المركز.

وتعهد الحاكم بتقديم تقرير إلى وزير المالية عن تنفيذ مشروع كهرباء دارفور يتضمن الطاقات البديلة من الطاقة الشمسية.

وأضاف: "سأقوم بعقد لقاءات مع ولاة الولايات والتواصل مع وزارتي الطاقة والمالية، حتى تنعم كل مدن دارفور بالكهرباء".