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مناوي: وجود قواتي في الخرطوم بتنسيق مع الأجهزة النظامية

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قوات حركة/ جيش تحرير السودان لدى دخولها الخرطوم ـ فبراير 2021

الخرطوم 19 فبراير 2021 ـ قال رئيس حركة/ جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، إن وجود قواته في الخرطوم تم بتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لتنفيذ اتفاق السلام.

وأكد رئيس الحركة الموقعة على اتفاق السلام مشاركة جميع أبناء الوطن في المؤسسات العسكرية بلا تمييز.

وأفاد مناوي وكالة السودان للأنباء، الجمعة، أنه طالب باستيعاب جميع أبناء الوطن دون تمييز في الأجهزة الأمنية ومعالجة القصور في هذا الجانب.

وبشأن الهجوم على قواته واتهامها بأنها ""تحتل مناطق في الخرطوم، قال: "إن من يقولون ذلك هم السبب في انفصال الجنوب وارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية".

وكانت تقارير صحفية نقلت أن قوات حركة تحرير السودان ـ جناح مناوي، التي وصلت الخرطوم أخيرا استولت على جزء من الحديقة الدولية جنوبي وسط الخرطوم.

وأضاف مناوي: " هنالك من ينظر للسودان فقط بين الكباري دون شماله وجنوبه وغربه، بينما السودان وطن كبير يسع الجميع".

وطالب بنبذ خطاب الكراهية والعمل لوحدة وتماسك أبناء الوطن وتمثيل جميع قوات الحركات في المؤسسات العسكرية وتكوين قوة عسكرية واحدة، مشدداً على ضرورة تطبيق شعار الثورة المتمثل في الحرية والسلام والعدالة.



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