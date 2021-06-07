 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 7 حزيران (يونيو) 2021

مناوي يؤدي القسم حاكما على إقليم دارفور

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 86.1 كيلوبايت
مناوي يؤدي القسم أمام البرهان وحمدوك والنائب العام ـ الخرطوم 7 يونيو 2021 (صورة من سونا)

الخرطوم 7 يونيو 2021 ـ أدى رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي القسم يوم الإثنين بالقصر الرئاسي حاكما لأقليم دارفور أمام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك والنائب العام.

وأصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مطلع شهر مايو الماضي قراراً بتعيين مناوي حاكما لإقليم دارفور.

واستند قرار مجلس الوزراء إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وبناء على اتفاقية جوبا لسلام السودان بين الحكومة الانتقالية وأطراف العملية السلمية من الحركات المسلحة.

ووجه القرار، حينها، وزارات شؤون مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والاصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذه.

وأقرت اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة نظام حكم فدراليا من 8 أقاليم بدلا عن النظام الحالي (18 ولاية).

وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في مارس الماضي مرسوما دستوريا بإنشاء نظام الحكم الإقليمي الفدرالي عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم، الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة.

وينتظر أن يقرر مؤتمر نظام الحكم، ما إذا كان السودان سيطبق نظام الأقاليم أسوة بدارفور أم سيبقى الحال على ما هو عليه بنظام الولايات.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

عودة الى مؤتمر باريس (2-2) 2021-06-06 20:25:29 ملاحظات على المشروعات النفطية بقلم : السر سيد أحمد أحسنت وزارة الطاقة عندما استعانت ببعض الخبرات السودانية من خارجها لا عداد المشروعات التي قدمتها الى مؤتمر باريس، وهي خطوة أرجو تقنينها وتعميمها لتشمل كل الوزارات وتتيح (...)

فترات الانتقال.. مصالح ومفاهيم 2021-06-06 19:10:32 بقلم : محمد عتيق مع سقوط النظام العسكري الأول في أكتوبر 1964دخلت عبارة "الفترة الانتقالية" في القاموس السياسي السوداني، ومهما كانت المقاصد والنوايا تجاه هذه العبارة فإنها ظلت تعني عملياً الترتيب العجول لإنتخابات برلمانية (...)

عودة الى مؤتمر باريس (1- 2) 2021-06-05 20:39:56 الفرصة الرابعة؟ بقلم : السر سيد أحمد أعاد مؤتمر باريس تسليط الاضواء على امكانيات السودان الطبيعية وموارده الهائلة، الامر الذي يتيح أمكانية أيجاد شراكات مع مؤسسات مالية اقليمية ودولية تساعد البلاد في جانبي التمويل والخبرة (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.