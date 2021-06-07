مناوي يؤدي القسم حاكما على إقليم دارفور

- مناوي يؤدي القسم أمام البرهان وحمدوك والنائب العام ـ الخرطوم 7 يونيو 2021 (صورة من سونا)
الخرطوم 7 يونيو 2021 ـ أدى رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي القسم يوم الإثنين بالقصر الرئاسي حاكما لأقليم دارفور أمام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك والنائب العام.
وأصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مطلع شهر مايو الماضي قراراً بتعيين مناوي حاكما لإقليم دارفور.
واستند قرار مجلس الوزراء إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وبناء على اتفاقية جوبا لسلام السودان بين الحكومة الانتقالية وأطراف العملية السلمية من الحركات المسلحة.
ووجه القرار، حينها، وزارات شؤون مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والاصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذه.
وأقرت اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة نظام حكم فدراليا من 8 أقاليم بدلا عن النظام الحالي (18 ولاية).
وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في مارس الماضي مرسوما دستوريا بإنشاء نظام الحكم الإقليمي الفدرالي عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم، الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة.
وينتظر أن يقرر مؤتمر نظام الحكم، ما إذا كان السودان سيطبق نظام الأقاليم أسوة بدارفور أم سيبقى الحال على ما هو عليه بنظام الولايات.
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