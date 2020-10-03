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مناوي يطالب ببقاء البعثة المختلطة في دارفور (يوناميد) لدعم السلام

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حمدوك التقى مناوي في جوبا ..الجمعة 2 أكتوبر 2020 صورة لـ(سونا)

الخرطوم 3 أكتوبر 2020- دعا رئيس حركة تحرير السودان ، مني أركو مناوي ، إلى تمديد تفويض البعثة المختلطة في دارفور "يوناميد" وأكد أنها يمكن أن تلعب دورا محورياً في تنفيذ اتفاق السلام.

وعقد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اجتماعا مع مناوي في جوبا الجمعة، قبيل توقيع اتفاق السلام السبت.

وقال مناوي في تصريحات صحفية إن الاجتماع تناول عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون بين الحكومة والموقعين على اتفاق السلام، لا سيما الترتيبات الأمنية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مخيمات النزوح.

وقال إنه ناقش مع رئيس الوزراء انتهاء تفويض "يوناميد"، والتي ستحل مكانها بعثة سياسية مكلفة لمساعدة الحكومة السودانية في تنفيذ السلام وإتمام مهام التغيير الديمقراطي.

وتابع " اقترحت بقاء بعثة اليوناميد لفترة أطول في دارفور لأهمية مهامها في المنطقة، وبالتالي مع انسحابها تفقد قدراتها ووسائلها".

وأردف "علينا استغلال هذه القدرات في عودة النازحين واللاجئين لأن اليوناميد تلعب دورًا اجتماعيًا إلى جانب تفويضاتها الأمنية والسياسية".

وستبدأ بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS) عملها رسميًا في السودان في الأول من يناير 2021 حيث ستدمج كل فريق الأمم المتحدة القطري وتحل محل اليوناميد.

في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن في 17 سبتمبر، قال الأمين العام للأمم المتحدة إنهم يتصورون أن الوجود الموحد الجديد للأمم المتحدة في السودان سيستفيد من الأصول والقدرات الأخرى التي يمكن نقلها من اليوناميد بعد انسحابها وإغلاقها في نهاية المطاف.



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