مناوي يطالب بتقديم تعويضات فورية لجبر ضرر النازحين

مناوي والتوم هجو يحييان المحتشدين في ساحة الحرية

الخرطوم 15 نوفمبر 2020 – طالب رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، الحكومة السودانية، بتقديم تعويضات فورية إلى النازحين لجبر ضررهم.

واجبرت الحرب في إقليم دارفور نحو مليوني نازح على البقاء في معسكرات بأطراف مدن الإقليم، حيث يعيشون في ظل أوضاع إنسانية قاسية.

وقال مناوي، خلال مخاطبته حشد جماهيري بساحة الحرية في احتفال نظمته الحكومة بمناسبة عودة قادة تنظيمات الجبهة الثورية إلى الخرطوم، الأحد: "يجب تقديم مجرمي الحرب للعدالة، وتنمية المناطق التي أحرقتها الحرب وتقديم تعويضات فورية لجبر ضرر اللاجئين والنازحين".

وأشار إلى أنهم حضروا للخرطوم "للعمل مع حكومة الانتقال كفريق مشترك لتنفيذ اتفاق السلام ولرفع الظلم والتهميش بجميع مناطق السودان".

وأضاف: " جئنا ايضا لتصفير العداد لبداية حقيقية".

ويتزعم مناوي جناح منشق عن الجبهة الثورية، يضم عدد من القوى أبرزها الجبهة الشعبية المتحدة بقيادة الأمين داؤود والحزب الاتحادي – الجبهة الثورية الذي يمثله التوم هجو.

ونادى مناوي الحكومة الانتقالية للعمل على توفير الخبز والوقود والدواء والمواصلات، مشيرً إلى ذلك يتحقق من خلال "العمل على تحمل المسؤولية وترك المشاكسات السياسية للعبور إلى الديمقراطية".

وقال إن الحكومة يجب أن تركز على التنمية المستدامة للمناطق المتأثرة بالحرب، إضافة إلى الاهتمام بتنمية الريف ومناطق الإنتاج وتطوير الصادرات السودانية.

وطالب مناوي بـ "خلق فرص لتوظيف الشباب للحد من العطالة والهجرة الغير شرعية وتنمية مهارات النساء وذوي الاحتياجات الخاصة وأيلولة الشركات لوزارة المالية".

وقال رئيس حركة تحرير السودان إن المرحلة المقبلة ينبغي أن تعمل على تفعيل المؤسسات لتأسيس حكم رشيد مع اعتماد المواطنة كأساس للحقوق والواجبات والتوظيف.