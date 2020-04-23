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مناوي يكلف نائبيه لتشكيل لجان للإصلاح التنظيمي بالحرية والتغيير ونداء السودان

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الخرطوم 23 أبريل 2020 – كلف الأمين العام لقوى نداء السودان، مني أركو مناوي، الخميس، نائبيه، كمال إسماعيل، ومريم الصادق المهدي، بتشكيل لجان للإصلاح التنظيمي بقوى الحرية والتغيير، ونداء السودان.

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مني أركو مناوي في صورة تعود الى 9 مارس 2014 (سودان تربيون)

وطبقا لبيان صادر عن تحالف " نداء السودان"، تلقته "سودان تربيون"، فإن الاجتماع الذي انعقد الخميس بالعاصمة الخرطوم، جاء في ظل دعوات كثيرة لضرورة وحدة قوى الثورة، والإصلاح السياسي والتنظيمي لقوى الحرية والتغيير، وآخرها موقف الجبهة الثورية عبر بيان المجلس الرئاسي، وبيان حزب الأمة الأخير.

وأمهل حزب الأمة القومي، قوى الحرية والتغيير، الأربعاء أسبوعين لإجراء إصلاحات في الائتلاف العريض، وقرر تجميد نشاطه خلال فترة المهلة.

وأوضح البيان الصادر عن نداء السودان أن مناوي كلف في ختام اجتماع عقد الخميس نائبي الأمين العام، لتكوين لجنتين بسلطات الأمانة العامة للنداء، لتطوير وتبني رؤية وخطوات واضحة لعملية الإصلاح التنظيمي والسياسي داخل الحرية والتغيير، والثانية لقوى نداء السودان.



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