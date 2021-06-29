منحة بـ 100 مليون دولار من البنك الدولي للسودان لمواجهة (كورونا)

الخرطوم 29 يونيو 2021 - قدم البنك الدولي منحة جديدة إلى السودان قدرها 100 مليون دولار، تكفي لتطعيم 20 مليون شخص بلقاح فايروس كورونا وتقوية النظام الصحي ضد المخاطر.

شعار البنك الدولي

ووقع وزير الصحة السوداني عمر النجيب ومدير البنك الدولي الإقليمي عثمان ديون، الثلاثاء، اتفاقية المنحة بمقر وزارة المالية التي حضر وزيرها جبريل إبراهيم مراسيم التوقيع.

وقال النجيب، في تصريح صحفي، إن "توقيع الاتفاقية يمثل نقطة تحول ضخمة جدًا في معركة السودلن للتصدي لجائحة كورونا".

وأضاف: "هذه المنحة تتيح تنفيذ أكبر حملة تطعيم في تاريخ البلاد تستهدف 20 مليون شخص، إضافة إلى تقوية النظام الصحي لمجابهة الأوبئة والمخاطر الأخرى".

وقدمت المنحة المؤسسة الدولية التنمية التابعة للبنك الدولي، وهي أول منحة عقب تسوية متأخرات السودان المستحقة على البنك الدولي وهي عملية جرت في 25 مارس الفائت بقرض تجسيري من أمريكا.

وفي سبتمبر 2020، قدم البنك الدولي منحة إلى البلاد بقيمة 21.9 مليون يورو، ضمن دعم جهات مانحة أخرى للحد من آثار جائحة كورونا.

من جانبه، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي في إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان، عثمان ديو" اننا سعداء للغاية لتعزيز مساندتنا وتقديم اللقاحات".

وأضاف: "لهذه المنحة فائدة كبيرة في منع الوفيات المرتبطة بفايروس كورونا، وتقليل انتقال العدوى بالمرض بين السكان؛ إضافة إلى مساعدة وتيرة تعافي البلاد اقتصاديا واجتماعيا".

وبحسب بيان عن البنك الدولي فإنه منذ بداية الجائحة، تعمل الحكومة السودانية لتحسين سبل الوقاية، وتعزيز إجراءات الاكتشاف السريع للحالات المصابة، وتنفيذ حملة التطعيم ضد الفيروس في البلاد. بيد أن الجائحة ما زالت تُؤثِّر تأثيرا شديدا على النشاط الاقتصادي والسكان في البلاد.

وسيساعد التمويل الإضافي على توسيع نطاق الأنشطة التي تُنفَّذ في إطار المرحلة الأولى لمشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة جائحة كورونا في السودان، وتسريع وتيرة توزيع اللقاحات في البلاد.

وسيُمكِّن التمويل الإضافي السودان من الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من مجموعة متنوعة من المُوردين من أجل تحقيق هدف الحكومة المتمثل في تطعيم 25% من السكان على نحو يكفل تحقيق أفضل قيمة للمال العام. وسيتيح المشروع أيضا التوزيع المنصف والفعال للقاحات تمشيا مع الحملة القومية للتطعيم في السودان.

وقالت ميلينا ستيفانوفا مديرة مكتب البنك الدولي بالسودان "إن المشروع سيقدم دعما حيويا لجهود التطعيم في السودان في مختلف أنحاء البلاد، وسيتيح لأكثر من 10 ملايين شخص إمكانية الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وسيقدم أيضا التدريب للأطقم الطبية لمساندة توزيع اللقاحات في أنحاء البلاد."