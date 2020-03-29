 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 29 آذار (مارس) 2020

منسقة الأمم المتحدة بالسودان تحث على وقف شامل لإطلاق النار

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 29 مارس 2020- دعت مسؤولة أممية رفيعة في السودان الأحد الى وقف شامل لإطلاق النار بوصف ذلك جزءاً من مكافحة عالمية لوباء فايروس كورونا المستجد.

JPEG - 28.4 كيلوبايت
انطونيو غوتيريس

وقالت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قِوِيْ يُبْ سُن " حان الوقت لوضع حد نهائي للنزاع المسلح، والتراجع عن الأعمال العدائية والتركيز معاً على إنقاذ الأرواح".

وأضافت في بيان تلقته "سودان تربيون "دعونا لا ننسى أن الخدمات الصحية في المناطق المتأثرة بالنزاع تضررت بشدة. لذلك من الأهمية بمكان إنشاء ممرات للمساعدات المنقذة للحياة ولفتح نوافذ ثمينة للدبلوماسية والسلام النهائي."

وتنخرط حركات مسلحة حاربت الحكومة السودانية لسنوات طويلة في مفاوضات شاقة مع الحكومة الانتقالية منذ أغسطس الماضي بعاصمة جنوب السودان في محاولة للتوصل الى اتفاقات سلام نهائية وشاملة.

وتشمل المحادثات مقاتلون للخرطوم في كل من دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

ولا تضم هذه المفاوضات حركة تحرير السودان التي يتزعمها عبد الواحد محمد نور الذي ظل يرفض الدخول في أي محادثات مع الخرطوم الرسمية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعا بدوره الأسبوع الماضي إلى وقف عالمي لإطلاق النار بينما يواجه العالم عدواً مشتركاً هو فيروس كورونا المستجد.

وقال "إنني أدعو إلى وقف إطلاق نار عالمي فوري في جميع أنحاء العالم. لقد حان الوقت لوضع حد للنزاع المسلح نهائياً والتركيز معاً على الكفاح الحقيقي في حياتنا."

وتأثر النظام الصحي في السودان بسنوات من نقص الاستثمار والأزمة الاقتصادية. حيث يقدم الثلث فقط من المرافق الصحية مجموعة كاملة من الرعاية الأساسية.

وتعاني المرافق الصحية من نقص في العاملين كما أنها غير مجهزة تجهيزاً كاملاً للتعامل مع تفشي الأمراض على نطاق واسع، وهناك نقص كبير في الأدوية الأساسية وفقاً للخطة العالمية الإنسانية للاستجابة لـفيروس كورونا المستجد.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مراجعة الحكومة للموازنة وسياساتها ليست ترفاً يمكن تفاديه 2020-03-29 23:46:59 بقلم: خالد التيجاني النور (1) تساؤلات بالغة الأهمية تطرحها الإفادات التي نقلتها وكالة السودان للأنباء الرسمية "سونا" عن الدكتور آدم الحريكة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، التي أكد فيها سريان موازنة العام المالي 2020 (...)

"أطويل طريقنا أم يطول" 2020-03-29 22:37:18 بقلم : محمد عتيق أحوال ثورتنا وقيادة دولتها أصبحت مريبة .. التفسير المكرور بأن موروث الثلاثين عاماً من الدمار والنهب وتمكين أهل التنظيم والثقة في مفاصل الدولة ، تستحيل مواجهته بالإصلاح والتعديل في شهور قليلة ، هذا التفسير (...)

الصافي نور الدين.. النبيه الأعزل 2020-03-27 18:47:53 بقلم : عبد الحميد أحمد من مزايا الشيخ الصافي نور الدين إبراهيم، وهي كثيرٌ، أنّه من أناس ليس من أخلاقهم عاجل الفُحش ولا سوء الجزع، الناس الذين يَألفُون ويُؤلَفون، يلقاك بوجه طلق، يغمرك بحفاوةٍ صادقة فتحس أنك صديقه (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.