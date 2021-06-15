منسقية النازحين: قتيل و4 جرحى في هجمات للجنجويد على قرى بشمال جبل مرة

الخرطوم 15 يونيو 2021- قال مسؤول منسقية النازحين في إقليم دارفور إن شخصا لقي مصرعه وجرح 4 آخرين اثر هجوم شنته مليشيات مسلحة على قرى بشمال جبل مرة.

نازحون من جبل مرة في سورتوني بولاية شمال دارفور (صورة من يوناميد)

واتهم المتحدث باسم المنسقية آدم رجال مليشيات الجنجويد بالهجوم على مناطق روكرو بولاية وسط دارفور، ما أدى الى مقتل عيسى آدم سليمان 60 عاماً واصابة أربعة آخرين على نحو متفاوت جرى اسعافهم الى المستشفى.

وقال رجال في بيان تلقته "سودان تربيون" إن الهجوم وقع يوم الأحد واستمر حتى الاثنين واحرقت خلاله قرية تاوي بالكامل علاوة على احراق أجزاء من قرية عوسا جاين، وأوويا.

وأشار الى نزوح مواطني 5 قرى إلى روكرو ومنطقة كجو هري بولاية وسط دارفور، كما تحدث عن نهب الممتلكات والمواشي، دون أن تتدخل السلطات الحكومية.

وبحسب البيان فإن مواطني هذه القرى كانوا نزحوا منها في عام 2016 إلى معسكر سرتوني، وعادوا لمناطقهم بغرض الزراعة بعد خفض الحصص الغذائية التي يتلقاها النازحين في المخيم.

ودان رجال بشدة صمت الحكومة الانتقالية تجاه تلك الانتهاكات التي وصفها بغير الاخلاقية وحمل السلطة الحاكمة بشقيها السيادي والوزراء المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم التي قال إنها مخططة ضد المدنيين العزل في شمال جبل مرة وغيرها من مناطق متفرقة بإقليم دارفور، وقال إن من قاد تلك الهجمات هو الصادق فكة الذي وقع من قبل اتفاقا مع قوات الدعم السريع.

وناشد المنظمات الإنسانية والحقوقية الإقليمية والدولية بالتوجه الى المنطقة وتقديم الخدمات الطارئة للمحتاجين.