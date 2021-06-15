 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 15 حزيران (يونيو) 2021

منسقية النازحين: قتيل و4 جرحى في هجمات للجنجويد على قرى بشمال جبل مرة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 15 يونيو 2021- قال مسؤول منسقية النازحين في إقليم دارفور إن شخصا لقي مصرعه وجرح 4 آخرين اثر هجوم شنته مليشيات مسلحة على قرى بشمال جبل مرة.

JPEG - 39.1 كيلوبايت
نازحون من جبل مرة في سورتوني بولاية شمال دارفور (صورة من يوناميد)

واتهم المتحدث باسم المنسقية آدم رجال مليشيات الجنجويد بالهجوم على مناطق روكرو بولاية وسط دارفور، ما أدى الى مقتل عيسى آدم سليمان 60 عاماً واصابة أربعة آخرين على نحو متفاوت جرى اسعافهم الى المستشفى.

وقال رجال في بيان تلقته "سودان تربيون" إن الهجوم وقع يوم الأحد واستمر حتى الاثنين واحرقت خلاله قرية تاوي بالكامل علاوة على احراق أجزاء من قرية عوسا جاين، وأوويا.

وأشار الى نزوح مواطني 5 قرى إلى روكرو ومنطقة كجو هري بولاية وسط دارفور، كما تحدث عن نهب الممتلكات والمواشي، دون أن تتدخل السلطات الحكومية.

وبحسب البيان فإن مواطني هذه القرى كانوا نزحوا منها في عام 2016 إلى معسكر سرتوني، وعادوا لمناطقهم بغرض الزراعة بعد خفض الحصص الغذائية التي يتلقاها النازحين في المخيم.

ودان رجال بشدة صمت الحكومة الانتقالية تجاه تلك الانتهاكات التي وصفها بغير الاخلاقية وحمل السلطة الحاكمة بشقيها السيادي والوزراء المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم التي قال إنها مخططة ضد المدنيين العزل في شمال جبل مرة وغيرها من مناطق متفرقة بإقليم دارفور، وقال إن من قاد تلك الهجمات هو الصادق فكة الذي وقع من قبل اتفاقا مع قوات الدعم السريع.

وناشد المنظمات الإنسانية والحقوقية الإقليمية والدولية بالتوجه الى المنطقة وتقديم الخدمات الطارئة للمحتاجين.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

إلى آخر الشّيوعيين ... سعدي يوسف 2021-06-14 16:48:28 *"لماذا نبني بيتا ونسجن فيه"* *ياسر عرمان* *(1)* المنافي والسجون والأحزان والاشجان والحنين والنضال والمبادئ والثقافة والإبداع؛ كانت عالم سعدي يوسف وأدواته لتغيير العالم وتركه على نحو أفضل مما وجده،هي الطعام والزاد (...)

للتعافي واستعادة ثقة الجيل 2021-06-13 18:00:24 بقلم : محمد عتيق ضباب كثيف يكتنف أو يلف المشهد الوطني برمته ويكاد يفجره في وجه الجميع تفجيرا.. فالبرنامج الاقتصادي الذي تمضي حكومة حمدوك الانتقالية في تنفيذه هو برنامج معروف في تدمير المجتمعات ومقدراتها الاقتصادية ، (...)

حال الإعلام في السودان .. تقدم إلى الخلف !! 2021-06-09 16:13:35 بقلم : العبيد أحمد مروح 1- في الثالث من مايو الماضي، احتفل العالم بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إعلان ويندهوك (عاصمة ناميبيا) الذي وضعه الصحفيون الأفارقة واعتمدوه في ذات التاريخ عام 1991م وضمنوه مبادئ حرية الصحافة، والذي (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.