منسقية النازحين: قتيل و4 جرحى في هجمات للجنجويد على قرى بشمال جبل مرة

الخرطوم 15 يونيو 2021- قال مسؤول منسقية النازحين في إقليم دارفور إن شخصا لقي مصرعه وجرح 4 آخرين اثر هجوم شنته مليشيات مسلحة على قرى بشمال جبل مرة.
- نازحون من جبل مرة في سورتوني بولاية شمال دارفور (صورة من يوناميد)
واتهم المتحدث باسم المنسقية آدم رجال مليشيات الجنجويد بالهجوم على مناطق روكرو بولاية وسط دارفور، ما أدى الى مقتل عيسى آدم سليمان 60 عاماً واصابة أربعة آخرين على نحو متفاوت جرى اسعافهم الى المستشفى.
وقال رجال في بيان تلقته "سودان تربيون" إن الهجوم وقع يوم الأحد واستمر حتى الاثنين واحرقت خلاله قرية تاوي بالكامل علاوة على احراق أجزاء من قرية عوسا جاين، وأوويا.
وأشار الى نزوح مواطني 5 قرى إلى روكرو ومنطقة كجو هري بولاية وسط دارفور، كما تحدث عن نهب الممتلكات والمواشي، دون أن تتدخل السلطات الحكومية.
وبحسب البيان فإن مواطني هذه القرى كانوا نزحوا منها في عام 2016 إلى معسكر سرتوني، وعادوا لمناطقهم بغرض الزراعة بعد خفض الحصص الغذائية التي يتلقاها النازحين في المخيم.
ودان رجال بشدة صمت الحكومة الانتقالية تجاه تلك الانتهاكات التي وصفها بغير الاخلاقية وحمل السلطة الحاكمة بشقيها السيادي والوزراء المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم التي قال إنها مخططة ضد المدنيين العزل في شمال جبل مرة وغيرها من مناطق متفرقة بإقليم دارفور، وقال إن من قاد تلك الهجمات هو الصادق فكة الذي وقع من قبل اتفاقا مع قوات الدعم السريع.
وناشد المنظمات الإنسانية والحقوقية الإقليمية والدولية بالتوجه الى المنطقة وتقديم الخدمات الطارئة للمحتاجين.
أخر الآراءإلى آخر الشّيوعيين ... سعدي يوسف 2021-06-14 16:48:28 *"لماذا نبني بيتا ونسجن فيه"* *ياسر عرمان* *(1)* المنافي والسجون والأحزان والاشجان والحنين والنضال والمبادئ والثقافة والإبداع؛ كانت عالم سعدي يوسف وأدواته لتغيير العالم وتركه على نحو أفضل مما وجده،هي الطعام والزاد (...)
للتعافي واستعادة ثقة الجيل 2021-06-13 18:00:24 بقلم : محمد عتيق ضباب كثيف يكتنف أو يلف المشهد الوطني برمته ويكاد يفجره في وجه الجميع تفجيرا.. فالبرنامج الاقتصادي الذي تمضي حكومة حمدوك الانتقالية في تنفيذه هو برنامج معروف في تدمير المجتمعات ومقدراتها الاقتصادية ، (...)
حال الإعلام في السودان .. تقدم إلى الخلف !! 2021-06-09 16:13:35 بقلم : العبيد أحمد مروح 1- في الثالث من مايو الماضي، احتفل العالم بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إعلان ويندهوك (عاصمة ناميبيا) الذي وضعه الصحفيون الأفارقة واعتمدوه في ذات التاريخ عام 1991م وضمنوه مبادئ حرية الصحافة، والذي (...)
المزيد