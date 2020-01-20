منشور مرتقب يسمح للقطاع الخاص بتصدير الذهب

الخرطوم 20 يناير 2020- كشفت وزارة المالية السودانية الاثنين عن اتفاق على إصدار منشور من بنك السودان المركزي خلال اليومين المقبلين يسمح بموجبه لشركات القطاع الخاص بتصدير الذهب.

سبائك ذهب من انتاج مصفاة الذهب بالخرطوم (سونا)

واكد وزير المالية إبراهيم البدوي بان السياسة الجديدة تتطلع لتفعيل حصيلة كبيرة من ايرادات الصادر وان تلك الخطوة ستتم عبر مناقصات مفتوحة.

واتفقت وزارة المالية َوبنك السودان المركزي ووزارة الطاقة والتعدين ووزارة الصناعة والتجارة بحضور غرفة مصدري وتجار الذهب على صدور منشور في اليومين المقبلين يسمح بموجبه لشركات القطاع الخاص بتصدير الذهب بحسب منظومة متفق عليها بين تلك الجهات على ان تعمل تلك المنظومة كل فيما يليه لتسريع وتسهيل عملية الصادر الذهب.

والتأم الاثنين اجتماع مشترك بوزارة المالية ضم إلى جانب وزير المالية وزراء الطاقة والتعدين والصناعة والتجارة إضافة لمحافظ بنك السودان المركزي وشركات القطاع الخاص.

واكد البدوي الاتجاه لسياسات محفزة للصادر وأوضح أن كل هذه الموارد ستؤدى الى اضعاف السوق الموازي للنقد الأجنبي وتراجع اسعاره وذلك بجانب الاجراءات الامنية في الفترة القادمة.

وأشار الى ان هذه السياسات مع اجراءات صادر سريعة وناجزة سيتمكن القطاع الخاص من لعب دوره بصورة عادلة.

بدوره قال وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم انهم يعملون على حل كافة المشكلات وتقديم العون الفني بما يسهم في استخلاص معدن الذهب الذي سينافس به السودان في بورصة الذهب العالمية.

وأعلن عن ترتيبات وخطط لإنتاج 3.5 طن من الذهب من شركات حكومية سنوياً وقال انهم بصدد تقديم بدائل للمواد المضرة في عمليات الاستخلاص وإدخال بدائل عوضاً عن المواد الضارة بصحة الانسان والبيئة.