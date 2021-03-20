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منظمات مدنية تدعم تولي أحمد حسين لمفوضية السلام

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الخرطوم 20 مارس 2021 - ساندت منظمات مجتمع مدني ترشيح أحمد حسين لتولي منصب مفوض مفوضية السلام، المتوقع إعلانها قريبًا.

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أحمد حسين أدم

وفي 17 مارس الجاري، أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون مفوضية السلام، وهو قانون ينتظر أن يصادق عليه البرلمان المؤقت ليصبح نافذًا.

وقالت منظمات المجتمع المدني، في خطاب إلى رئيس مجلس السيادة، ورئيس الوزراء حصلت عليه "سودان تربيون"، السبت: انها "ندعم بشدة ترشيم أحمد حسين لتولي رئاسة مفوضية السلام".

وأشارت إلى أن حسين "له إسهامات كبيرة ومُقدرة في مجال الثروة وبناء السلام وفض النزاع". كما تتوفر له خبرة في ملف السلام وتعقيداته.

وأكدت على أن مرشحها يحظي بقبول واسع "داخل منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والحركة المسلحة الموقعة وغير الموقعة على اتفاق السلام".

وأضاف: "إن المرشح مُلم بموضوع اتفاقات السلام الموقعة في السابق وتنفيذها، ويعرف جوانب القصور ونقاط الضعف ومكامن القوة.

ودعا الخطاب إلى ضرورة تعيين مفوض مستقل لمفوضية السلام، بعيدًا عن "المحاصصات السياسية الحزبية، وذلك لما لهذا الملف من خصوصية حساسة، ويؤثر بشكل مباشر على عملية السلام الاجتماعي على المستوى القومي".

ونصحت منظمات المجتمع المدني رئيس مجلس السيادة بتعيين "شخص مؤهل وقادر على فهم تعقيدات عملية السلام"، في منصب مفوض السلام، مشيرة إلى أن المرشح أحمد حسين قادر على حل القضايا التي لم تُحل.

ودعا الخطاب إلى ضرورة أن تحصل مفوضية السلام على دعم مالي وفني ومعنوي، من أجل تسهيل عملها للتبشير بالسلام في معسكرات النازحين واللاجئين.

ومفوضية السلام، هي أحدى المفوضيات الوارد تكوينها في اتفاق السلام، الموقع بين حكومة الانتقال وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 مارس 2021.



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