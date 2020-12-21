 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 21 كانون الأول (ديسمبر) 2020

منظمة: هجمات لقوات نظامية في جنوب كردفان أوقعت ثلاث إصابات

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 21 ديسمبر 2020 – شكت منظمة حقوقية من هجمات شنتها قوات تابعة للجيش والدعم السريع، على احدى القرى بولاية جنوب كردفان، مما أدى لإصابة ثلاث أشخاص.

JPEG - 24.6 كيلوبايت
تشييع رعاة قتلوا قرب كادقلي على يد نهابين ـ الجمعة 10 فبراير 2017

وتتحدث منظمة حقوق الانسان والتنمية (هودو)، عن سوء الأوضاع الأمنية بولاية جنوب كردفان، في الفترة الأخيرة وسط صمت حكومي.

وقالت في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "هاجم 7 جنود، بعضهم يرتدي زي الجيش والبعض الآخر زي الدعم السريع، وهم يضعون كمامات على وجوههم، قرية البوباية في 16 ديسمبر الجاري".

وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة مزارعين بأعيرة نارية، هما داؤود أسطي نمر 40 عامًا وإبراهيم بشير مليص 42 عامًا، تلقى الأول إسعافات أولية بمستشفي الدلنج قبل أن يُنقل إلى الخرطوم لتلقي العلاج.

وكشفت عن هجوم ثانٍ لمجموعة مكونة من 7 جنود، يرتدون أزياء الجيش وقوات الدعم السريع، على (زريبة المواشي)، بقرية البوباية، حيث أصيب راعِ يدعى محسن حمدان سليمان 19 عامًا، برصاصة في البطن، لا يزال يتلقي العلاج بمستشفي الدلنج.

وتقع قرية البوباية جنوب مدينة الدلنج وتبعد عنها نحو 15 كيلو متر.

وافادت هودو، وهي منظمة معنية بمراقبة الأوضاع في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ان المدنيين قيّدوا إجراءات قانونية لدى شرطة الدلنج، لكنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة، مما زاد من "مخاوف مواطني البوباية في يعاود الجُناة الهجوم مرات أخرى، حيث يعتقدون أن منفذي الهجومين هم المجموعة نفسها".

وطالبت المنظمة الحكومة السودانية بإجراء تحقيق فوري عن حالة الانفلات الأمني بجنوب كردفان والعمل على معالجته، إضافة إلى ضمان سلامة المواطنين في مناطق النزاع، والعمل على "حل المليشيات الحكومية ونزع الأسلحة غير المقننة".



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

ماذا قالت المليونيات بالأمس ؟ 2020-12-20 18:43:14 بقلم : محمد عتيق مليونيات ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وقد استهدفت استعادة الثورة وتصحيح مسارها.. نعم ، استعادة أهدافها ، خطها وخططها ، مسارها ومصيرها ، قيادها وقيادتها ، وذلك من : ** المكون العسكري : "اللجنة الأمنية للبشير" (الذين (...)

ما حكّ جلدك مثل الجماهير 2020-12-17 19:25:55 ياسر عرمان المُزايدات حالة من حالات الثّورة المُضادة 🔴 كلّنا يا سيدي (غاضبون بلا حدود) ولكننا نمتلك طريقة مختلفة للتعبير عن غضبنا وعنك ، والاختلاف في الطّرق لا يفسد للثورة قضية. 🔴 كنا ياسيدي في زمان ومكان ما ؛ لجان (...)

بين العون والواجبات الملحة 2020-12-14 13:45:39 بقلم : محمد عتيق في فرح واستبشار تناقل السودانيون خبر إقرار الكونقرس الأمريكي قانوناً (لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان) ، وحق لنا جميعاً أن نبتهج بالخبر .. ولكنه يعني في المقام الأول أننا كسودانيين قد فشلنا في تحقيق (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.