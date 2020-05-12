مهاتفة بين البرهان وولي العهد السعودي تبحث القضايا المشتركة

الملك سلمان استقبل رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء في السودان ..الأحد 6 أكتوبر ( و أ س)

الخرطوم 12 مايو 2020- قالت وكالة السودان للأنباء الثلاثاء إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تلقى ،اتصالا هاتفياً ، من ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان ، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات ، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وطبقا للوكالة الرسمية فإن بن سلمان أكد، خلال الاتصال الهاتفي، دعم المملكة لاستقرار السودان، ومواصلة مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكانت وكالة الانباء السعودية "واس" قالت في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء إن ولي العهد تلقى، اتصالاً هاتفياً، من البرهان واستعرضا "العلاقات الأخوية بين البلدين".

وأفادت أن ولي العهد أكد عزم المملكة على مواصلة مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحرصها على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه.