مواجهات عنيفة في بحري واغلاق شوارع في الخرطوم وام درمان

- مواكب كبيرة جابت شوارع الخرطوم لمساندة الحكومة المدنية.. الخميس 21 أكتوبر 2021
الخرطوم 19 نوفمبر 2021- شكا سكان في أحياء عديدة بالخرطوم بحري من انتهاكات ومطاردات عنيفة تنفذها قوات أمنية ضد محتجين منذ منتصف نهار الجمعة.
وقال شهود عيان لـ"سودان تربيون" الجمعة إن مسلحين لاحقوا المحتجين داخل الأحياء واطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع كما سمعت أصوات رصاص في عدة مناطق.
وكانت أحياء في الخرطوم بحري شهدت بعد صلاة الجمعة تنظيم مواكب غاضبة على مقتل عدد من الشباب خلال احتجاجات الأربعاء الماضي، بعد أن شيعت جموع حزينة الليلة قبل الماضية نحو ستة من الشباب وسط أجواء بالغة التوتر مع تشديد القوات الأمنية قبضتها على الشوارع والأحياء.
وأطلق تجمع المهنيين مناشدة الى الأهالي في كل من شمبات، الصافية، كافورى، الحلفايا، السامراب، الدروشاب، الكدرو للخروج للشوارع وتشتيت الهجوم على مناطق الشعبية والمزاد التي قال التجمع انها تتعرض لهجوم عنيف واقتحامات من "القوات الانقلابية" للبيوت والمساجد.
وعلى الفور شهدت عديد من شوارع الخرطوم وام درمان الرئيسية عمليات اغلاق واسعة للتضامن مع سكان بحري، وذلك بعد احتجاجات أعقبت صلاة الجمعة في عدة مساجد هتف خلالها المصلين ضد قتل المتظاهرين السلميين ونددوا بممارسات قوى الامن ضد الأهالي في الأحياء.
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