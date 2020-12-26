موازنة (حكومة الظل) في السودان تتضمن خفض الدعم عن الخبز وزيادة أسعار الكهرباء

الخرطوم 26 ديسمبر 2020 – أعلنت حكومة الظل في السودان عن أن مشروعها لموازنة للعام المقبل، يتضمن خفض الدعم عن دقيق الخبز بنسبة 50% وزيادة تعرفة الكهرباء وإيقاف التوظيف الحكومي.

وزير مالية حكومة الظل بحزب (بناء السودان) مجاهد أحمد

ووضعت ووزارة المالية بحكومة الظل بحزب بناء السودان، مشروع موازنة العام 2021، على منضدة مجلس وزراء الظل للتداول حولها.

وقال وزير المالية بحكومة الظل، مجاهد خلف الله، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "إن مشروع موازنة العام 2021، تتضمن إزالة الدعم الحكومي عن كل أنواع الوقود وخفض الدعم على الدقيق بنسبة 50% ورفع تعرفة الكهرباء".

وأشار إلى أن مشروع الموازنة اقترح إيقاف التوظيف الحكومي في العام المقبل، على أن يجرى الاعتماد على التوظيف المؤقت حال دعت الحاجة إلى ذلك، بعد أخذ موافقة من وزارة المالية. إضافة إلى منح عاملين بالدولة إجازات دون راتب لفترة تصل إلى 5 سنوات.

ونص مشروع موازنة حكومة الظل على "التخلص من كل المؤسسات والشركات الحكومية التي سجلت خسائر مالية خلال السنوات الثلاث الماضية، عبر تحويلها لشركات مساهمة عامة أو ايجارها للقطاع الخاص بما في ذلك الموانئ الجوية والبرية والبحرية".

ويوجد في السودان نحو 650 شركة حكومية، منها أكثر من 200 شركة تابعة للقطاع العسكري، جميعها تتمتع بامتيازات وإعفاءات من الضرائب والجمارك.

وقال الوزير بحكومة الظل إن الموازنة طالبت بتوسيع ضريبة القينة المضافة لتُطبق على جميع السلع عدا الأطعمة والمشروبات، كما أقرت استحداث ضريبة تصاعدية تصل إلى 40% من قيمة الأراضي على الأراضي البيضاء.

وأفاد بأن مشروع الموازنة سمح لـ “البنوك التقليدية بالعمل واعتماد سياسة نقدية تعتمد على سعر فائدة يصدر ويحدث عبر بنك السودان المركزي".

وقال البيان إن مشروع الموازنة جزء من "طرح متكامل لإدارة الدولة بغرض توفير حياة أفضل للسودانيين"، ليتسق مع الهدف الاستراتيجي وهو "أن يصبح السودان واحداً من أفضل 5 دول في إفريقيا خلال 10 سنوات" بداية من فوز حزب بناء السودان بالانتخابات العامة.

ومقرر إجراء انتخابات عامة في جميع أنحاء البلاد، بعد انتهاء فترة حكومة الانتقال التي مدتها 39 شهرًا، بدأت من يوم توقيع اتفاق السلام في الثالث من أكتوبر الفائت.