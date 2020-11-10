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نائب عبد الواحد نور يصل جوبا بدعوة من سلفا كير

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الخرطوم 10 نوفمبر 2020 – وصل نائب رئيس حركة تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد نور،الثلاثاء، إلى عاصمة جنوب السودان بدعوة من الرئيس سلفا كير ميادريت

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رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد النور

وتُعد هذه المرة الأولى التي تستجيب فيها حركة تحرير السودان إلى وساطة جنوب السودان، التي بعثت إليها في أوقات سابقة دعوات للانخراط في المفاوضات التي تتوسط فيها بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

وقال المتحدث باسم الحركة، محمد عبد الرحمن الناير، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "وصل نائب رئيس حركة تحرير السودان اللواء ركن عبد الله حران آدم إلى جوبا ، تلبيةً للدعوة الكريمة التي بعث بها الرئيس سلفا كير ميارديت إلى قيادة الحركة".

وأشار إلى أن الغرض من الزيارة هو "التباحث والتفاكر حول الطريقة المثلي لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام بالسودان والإستماع إلي رؤية الحركة في تحقيق السلام بالسودان".

وقال الناير إن زيارة الرجل الثاني في الحركة إلى جنوب السودان "ليس لها أي علاقة بالتفاوض مع الحكومة السودانية أو منبر جوبا الذي أوضحت الحركة رأيها حوله منذ البداية".

ورفضت الحركة الانضمام إلى مباحثات السلام التي تستضيفها جوبا مُنذ أغسطس 2019، بحجة أنها لن تفضى لسلام دائم في البلاد، كما تحاجج بعدم اعترافها بحكومة الانتقال رغم تأكيداتها على الاستعداد للتوصل مع قادتها بصورة شخصية.

وأضاف البيان: "ستقدم الحركة شرحاً وافياً للرئيس سلفا كير حول رؤيتها لتحقيق السلام بالسودان، ومبادرة الحوار السوداني السوداني داخل الوطن التي وعدت الحركة بإعلانها للرأي العام السوداني وكافة الجهات المعنية بالداخل والخارج".

وظلت حركة تحرير السودان تتحدث عن مبادرة للحوار داخل البلاد في مؤتمر يضم جميع الأطراف الفاعلة في الحياة السياسية دون القوى التي شاركت الحكم في نظام الرئيس المعزول عمر البشير (1898 – 2019)، لكنها لم تطرح المبادرة بصورة رسمية حتى الآن.

ونجحت الوساطة السودانية في تقريب وجهات النظر بين الحكومة السودانية وتنظيمات الجبهة الثورية، خلال المفاوضات التي استمرت لأكثر عام، مفضية إلى اتفاق سلام وقعه الطرفين في 3 أكتوبر الفائت.



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