نائب قائد (أفريكوم) يصل الخرطوم في زيارة تمتد لأيام

قيادات للجيش السوداني تستقبل نائب قائد أفريكوم بالخرطوم ـ سونا 25 يناير 2021

الخرطوم 25 يناير 2021 ـ وصل الخرطوم ظهر الإثنين السفير أندرو يونغ نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا "أفريكوم" في زيارة تستغرق عدة أيام يجري خلالها عدة لقاءات.

ونقلت وكالة السودان للأنباء إنه كان في استقبال يونغ بقاعدة الخرطوم الجوية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار قائد القوات البرية إلى جانبه اللواء الركن عبد السلام عبد الحميد مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الدفاع.

وتبحث الزيارة سبل تعزيز العلاقات المتطورة بين السودان والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات.

والقيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) هي وحدة مكونة من قوات مقاتلة موحدة تحت إدارة وزارة الدفاع الأميركية وهي مسؤولة عن العمليات العسكرية الأميركية والعلاقات العسكرية مع 53 دولة أفريقية عدا مصر، التي تقع في نطاق القيادة المركزية الأميركية.

وتأسست "أفريكوم" في أكتوبر 2007 كقيادة مؤقتة تحت القيادة الأميركية لأوروبا، وبدأت نشاطها رسميا في أكتوبر 2008 عبر احتفال في وزارة الدفاع بواشنطن.