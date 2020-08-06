ناشطون في السودان يطلقون حملة لحماية (الحق في الحياة)

الخرطوم 6 أغسطس 2020 - أطلقت منظمات مجتمع مدني وناشطين حملة لـ"حماية الحق في الحياة"، وذلك في أعقاب مقتل وجرح المئات مؤخرا في عدد من مناطق السودان نتيجة أعمال عنف قبلي.

شعار حملة "الحق في الحياة"

وضمت الحملة عشرات من منظمات المجتمع المدني، بينهم لجان المقاومة في عدة مناطق ومنظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر وهيئة محامي دارفور، إضافة إلى ناشطين وصحفيين.

وتطالب الحملة، بحسب إعلان تأسيسها، الذي اطلعت عليه "سودان تربيون"، الخميس: "حماية الحق في الحياة كحق غير قابل للتفاوض، والإيقاف الفوري لإطلاق النار، وعدم استخدام العنف ضد المدنيين بجميع أشكاله سواء قتل أو اغتصاب أو ترهيب ونهب".

ودعت الحملة الجيش السوداني لتفعيل دوره في حماية المدنيين بمناطق النزاعات والشريط الحدودي، كما نادت الحكومة بتحقيق المحاسبة الفورية لضحايا الحرب.

وتأمل الحملة تنفيذ مطالبها عبر الاحتجاج السلمي وإنشاء متحف لضحايا الحرب وتوفير المعلومات، إضافة إلى دعوة المؤسسات الصحفية لاستقصاء خريطة العنف المسلح.

وتوسع نشاط منظمات المجتمع المدني، خاصة لجان المقاومة في كل أنحاء البلاد، بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019، حيث نجحت في الضغط على الحكومة الانتقالية لتنفيذ بعض الإصلاحات في مؤسسات الدولة.

وقال الإعلان التأسيسي إن أسباب انطلاق الحملة زيادة العنف بين المكونات الاجتماعية في السودان، كما ارتفعت جرائم القتل في دارفور والشرق والنيل الأزرق وجبال النوبة، في وقت فشلت السلطة الانتقالية في حماية المدنيين.

وأبدت الحملة قلقها من استمرار المليشيات "المتستر عليها من قبل السلطات في استهداف منهج المدنيين"، بجانب انتشار السلاح وسهولة الحصول عليه في مناطق النزاعات.

وشددت الحملة على ضرورة قيام الحكومة الانتقالية بتمليك معلومات جرائم القتل والعدوان ضد المدنيين العزل للرأي العام، مع نشر أسماء الضحايا وشرح ملابسات الجريمة ومحاسبة مرتكبيها بشكل حاسم لمنع مسلسل الإفلات من العقاب.

وأضافت: "كفوا عن قتلنا أيها المجرمون، أوقفوا إطلاق رصاصكم في صدورنا العارية يا أعداء الإنسان والحياة والأمل".

وتابعت: "مطلب السلام هو أولوية السلطة الانتقالية، وفشل الحكومة في إنصاف أهل مناطق النزاع المسلح يعني فشل الانتقال. نحن الآن نطالب بالحد الأدنى غير القابل للتفاوض: حقنا في الحياة"