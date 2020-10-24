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نتنياهو يعلن عن زيارة وشيكة لوفد إسرائيلي للخرطوم واميركا تقدم مساعدات

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نتنياهو متحدثا الى نجوى عباس لدى وصوله الى عنتيبي الأوغندية في فبراير 2020

الخرطوم 24 أكتوبر 2020 – أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهوعن زيارة وشيكة لوفد من بلاده إلى السودان لبحث التعاون بين البلدين، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الخرطوم اعترافها بتل أبيب بين عداء استمر سنوات طوال.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، على أمر تنفيذي يقضي برفع السودان من قائمة الإرهاب، ليصدر بعد ساعات بيان مشترك بين الخرطوم وواشنطن وتل أبيب، أعلن فيه السودان اعترافه بإسرائيل.

وقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في تغريدة على توتير السبت: "وفد إسرائيلي سيزور السودان خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل اطلاق التعاون بين البلدين في بعض المجالات بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات بينهما".

وجدد نتنياهو شكره إلى رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله "على قراراتهما التاريخية".

ويتوقع أن تقوم إسرائيل بالاستثمار في المجال الزراعي، وفقًا لاتفاق الطرفين، حيث توجد في السودان مساحات صالحة للزراعة غير مستغلة.

وشكر نتنياهو الدبلوماسية السودانية الراحلة نجوى قدح الدم ووصفها بالبارعة ، حيث لعبت دورا في تطبيع علاقات الخرطوم وتل أبيب وترتيب لقاء بين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني في فبراير الماضي بأوغندا، كما اثنى على دور الرئيس الأوغندي يوري موسفيني.

وأشار إلى أن قدح الدم التي توفيت جراء إصابتها بفايروس كورونا في 27 مايو الفائت ساعدت كثيرًا في اتصالاته بالبرهان، مؤكدًا على أن بلاده "حاولت إنقاذها ولكن بلا جدوى".

وفي سياق ذي صلة، أعلن وزير الخارجية الاميركية مايكل بومبيو، عن تقديم بلاده مساعدات إنسانية ‎للسودان بقيمة 81 مليون دولار.

وتعهدت اميركا، الجمعة، بتقديم مساعدات للسودان مع وعدها بالعمل على التخفيف من ديون الأخير البالغة أكثر من 60 مليار دولار.

ويبحث السودان عن دعم مالي فوري لإسعاف اقتصاده الذي يعاني من أزمة حادة، وسط توقعات بأن تصله مساعدات بأكثر من ثلاثة مليار دولار سواء كانت مساعدات نقدية أو إنسانية، وهذا ما أشار وزير العدل نصر الدين عبد الباري بأن فوائد التطبيع ستعود على بلاده في الأيام المقبلة.



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