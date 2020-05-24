نتنياهو يهنئ البرهان بالعيد ومشعل يصف التطبيع مع إسرائيل بانه (سراب زائف)

الخرطوم 24 مايو 2020- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه هنأ في اتصال هاتفي "رئيس السودان"، بحلول عيد الفطر ، بينما انتقد القيادي في حركة حماس خالد مشعل التقارب السوداني الإسرائيلي.

جدل كثيف أثاره اجتماع البرهان - نتنياهو في عنتيبي .. (صورة من موقع الجزيرة نت)

ولم يذكر نتنياهو اسم رئيس السودان المقصود لكن الراجح أنه يشير الى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الذي كان التقاه في عنتيبي الأوغندية خلال فبراير الماضي في خطوة غير مسبوقة بين البلدين.

وبحسب بيان على صفحة نتنياهو في فيسبوك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في اجتماع حكومته الأسبوعي: "تحدثت هاتفيا خلال اليومين الأخيرين مع رئيسي السودان وتشاد، وعايدتهما بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتحدثت معهما عن مواصلة تعزيز علاقات بلديهما مع إسرائيل"، مضيفا: "دول إسلامية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل".

وفي الاثناء اعتبر الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية" حماس"، خالد مشعل، مساعي الحكام الجدد في السودان للتطبيع مع إسرائيل هو "سراب زائف".

وقال مشعل عبر بث على صفحة المؤتمر الشعبي السوداني بـ "فيسبوك": "رسالتي للنظام السوداني، أنت حر في سياستك الداخلية والخارجية، ونحن لا نملي على أحد شيئًا، التطبيع مع إسرائيل من حيث البعد المصلحي سراب زائف".

وتابع: "الخرطوم في الذاكرة الفلسطينية لها مكانة عظيمة، فلا نريد أن تفجعونا بأي تنازلات".

وأعرب مشعل عن جاهزية حماس لتطوير العلاقة مع نظام الحكم الجديد في السودان من دون تدخل في شؤونه الداخلية أو شؤون أي دولة عربية.

واستطرد: "لا توجد علاقة لحماس مع النظام السوداني الجديد، حصلت اتصالات هاتفية بين الأخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس مع مسؤولين في السودان، من بينهم رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان."

واستدرك: "لكن هذا لا يعتبر علاقة سياسية حقيقية، نحن منفتحون مع كل الدول العربية وفي العالم، ونظام الحكم في السودان هذا شأن وطني ونحترم إرادة أي شعب في الوطن العربي، ونتعامل مع الأنظمة الرسمية ومع الشعوب."

ورفض مشعل "أي لقاء لزعيم عربي مع قادة العدو الصهيوني"، ووصف لقاء البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأوغندا، في 3 فبراير الماضي، بـ "المؤلم".

وردًا على انتقادات محلية وفلسطينية، قال البرهان وقتها إن اجتماعه مع نتنياهو استهدف "حفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني، وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".